人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商务部：加大制造业、研发中心等领域引资力度

2022年05月31日17:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月31日电 （记者赵竹青）记者从31日召开的国家发展改革委新闻发布会上获悉，我国将加快修订《鼓励外商投资产业目录》，加大制造业、研发中心等领域引资政策支持力度。

“今年以来，我国外贸外资总体开局平稳，实现持续增长，展现出较强韧性。”商务部副部长盛秋平提到，1至4月份，货物进出口以人民币计同比增长7.9%，服务贸易增长21.9%，实际使用外资增长20.5%。3月份以来，受外需增长放缓、新冠肺炎疫情等因素影响，稳外贸压力增加，稳外资也面临诸多挑战。

面对复杂严峻形势，党中央、国务院作出重要部署，稳经济一揽子政策措施提出明确要求。盛秋平介绍，商务部对标对表，坚决贯彻，出实招、求实效，围绕稳外贸稳外资工作，迅速构建了“3+3”落实框架。

第一个“3”是已开展的三方面工作。

一是出政策。认真落实全国促进外贸外资平稳发展电视电话会议精神，推动出台了《国务院办公厅关于推动外贸保稳提质的意见》，明确了加强外贸企业生产经营保障、推动跨境电商加快发展提质增效等13项政策，为外贸企业纾困，为外贸发展“减压”。

二是建机制。聚焦重点外资企业和项目，建立了四项机制，分别是一对一“直通车”联系机制、疫情动态快速响应机制、外国商协会常态化交流机制、外籍人士语言服务机制，及时回应诉求，促进复工达产。

三是优服务。指导涉疫省市，确定重点外贸外资企业名录和相关物流企业、人员名录，对生产、物流、用工予以重点保障。积极推动发挥出口信用保险作用，为外贸企业防风险、抓订单、保市场提供有力保障。支持企业提升汇率风险管理能力，完善汇率避险产品服务，促进外贸企业稳健经营。

第二个“3”是下一步重点抓好的三方面工作。

一是着力落实好已出台政策。将指导地方商务主管部门，狠抓稳外贸等政策落地见效，特别是要向中小微外贸企业适当倾斜，用足用好出口退税、信贷信保支持等政策，力争将企业综合成本降下来。严格落实外商投资法，保障外资企业平等适用各项政策，切实享受国民待遇。

二是着力推动出台新配套措施。将加快修订《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大鼓励范围。加大制造业、研发中心等领域引资政策支持力度，优化引资结构，提高引资质量。同时，还将根据新形势、新情况，做好稳外贸稳外资政策储备。

三是着力稳定外贸外资企业预期。将指导各地方加快完善重点外贸企业服务保障制度，加大对外贸货物物流运输畅通的工作力度，帮助企业用好RCEP等自贸协定优惠政策。发挥好重点外资项目工作专班作用，积极回应外资企业营商便利等诉求。进一步梳理1亿美元以上外资大项目，加大招商和要素保障力度，推动项目早落地、早投产、早达产。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：加大制造业、研发中心等领域引资力度
　　人民网北京5月31日电 （记者赵竹青）记者从31日召开的国家发展改革委新闻发布会上获悉，我国将加快修订《鼓励外商投资产业目录》，加大制造业、研发中心等领域引资政策支持力度。 “今年以来，我国外贸外资总体开局平稳，实现持续增长，展现出较强韧性。…
中国证券业协会：开展证券行业促进稳就业五项行动措施
　　人民网北京5月31日电 （黄盛）日前，第七届中国证券业协会（以下简称“中证协”）人才发展专业委员会召开第一次全体会议，并提出依托中证协平台开展证券行业促进稳就业五项行动措施。 具体来看，一是集中展示行业机构人才招聘信息，完善协会官网的行业招聘专栏，为高校毕业生等青年就业创业提供咨询便利；二是倡导行业机构在当前形势下，通过安排聘用、见习、实习等多渠道支持高校毕业生就业，通过行业公益行动平台资源支持高校毕业生等青年创业；三是集中统计行业机构安排聘用、见习、实习等方式促进稳就业情况，调研收集高校毕业生等青年就业面临的共性问题，及时向政府相关部门反映推动解决；四是继续实施疫情防控期间从业人员执业登记特别程序，优先保障高校毕业生等青年顺利入职到岗；五是推动完善从业人员水平评价测试工作安排，切实保障新入职从业人员尽快完成水平评价测试。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部