人民网北京5月31日电 （记者赵竹青）记者从31日召开的国家发展改革委新闻发布会上获悉，我国将加快修订《鼓励外商投资产业目录》，加大制造业、研发中心等领域引资政策支持力度。

“今年以来，我国外贸外资总体开局平稳，实现持续增长，展现出较强韧性。”商务部副部长盛秋平提到，1至4月份，货物进出口以人民币计同比增长7.9%，服务贸易增长21.9%，实际使用外资增长20.5%。3月份以来，受外需增长放缓、新冠肺炎疫情等因素影响，稳外贸压力增加，稳外资也面临诸多挑战。

面对复杂严峻形势，党中央、国务院作出重要部署，稳经济一揽子政策措施提出明确要求。盛秋平介绍，商务部对标对表，坚决贯彻，出实招、求实效，围绕稳外贸稳外资工作，迅速构建了“3+3”落实框架。

第一个“3”是已开展的三方面工作。

一是出政策。认真落实全国促进外贸外资平稳发展电视电话会议精神，推动出台了《国务院办公厅关于推动外贸保稳提质的意见》，明确了加强外贸企业生产经营保障、推动跨境电商加快发展提质增效等13项政策，为外贸企业纾困，为外贸发展“减压”。

二是建机制。聚焦重点外资企业和项目，建立了四项机制，分别是一对一“直通车”联系机制、疫情动态快速响应机制、外国商协会常态化交流机制、外籍人士语言服务机制，及时回应诉求，促进复工达产。

三是优服务。指导涉疫省市，确定重点外贸外资企业名录和相关物流企业、人员名录，对生产、物流、用工予以重点保障。积极推动发挥出口信用保险作用，为外贸企业防风险、抓订单、保市场提供有力保障。支持企业提升汇率风险管理能力，完善汇率避险产品服务，促进外贸企业稳健经营。

第二个“3”是下一步重点抓好的三方面工作。

一是着力落实好已出台政策。将指导地方商务主管部门，狠抓稳外贸等政策落地见效，特别是要向中小微外贸企业适当倾斜，用足用好出口退税、信贷信保支持等政策，力争将企业综合成本降下来。严格落实外商投资法，保障外资企业平等适用各项政策，切实享受国民待遇。

二是着力推动出台新配套措施。将加快修订《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大鼓励范围。加大制造业、研发中心等领域引资政策支持力度，优化引资结构，提高引资质量。同时，还将根据新形势、新情况，做好稳外贸稳外资政策储备。

三是着力稳定外贸外资企业预期。将指导各地方加快完善重点外贸企业服务保障制度，加大对外贸货物物流运输畅通的工作力度，帮助企业用好RCEP等自贸协定优惠政策。发挥好重点外资项目工作专班作用，积极回应外资企业营商便利等诉求。进一步梳理1亿美元以上外资大项目，加大招商和要素保障力度，推动项目早落地、早投产、早达产。

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