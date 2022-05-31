人民网北京5月31日电 （记者王连香）“交通运输部扎实推进交通基础设施建设，今年1至4月份，完成交通固定资产投资超过9100亿元，同比增长5.7%。”在国家发展改革委今日召开的新闻发布会上，交通运输部副部长赵冲久表示，交通运输部日前印发的《关于扎实推动“十四五”规划交通运输重大工程项目实施的工作方案》里主要包括了高速公路大通道联通工程、沿边沿海出疆入藏公路通道工程、“四好农村路”、运河连通工程、沿海港口提升工程、现代综合交通枢纽工程等方面。

赵冲久介绍，每项工程包由若干具体工程项目组成，特别是国家102项重大工程项目中，由交通运输部牵头落实的交通项目均纳入各工程包予以优先推进。如国家高速公路大通道联通工程，重点聚焦加快建设国家综合立体交通网主骨架，优先打通国家高速公路主线和省际衔接路段，推进京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等建设年代较早、车流量大、交通繁忙拥堵的国家高速公路主线扩容改造，确保“十四五”时期完成新改建高速公路达到2.5万公里。

在此基础上，结合项目建设时序安排，提出了16个投资规模大、社会影响大、技术难度大的项目，作为“十四五”第一批加快建设交通强国重点项目，予以重点推进。比如：川藏铁路及配套公路工程、京港澳高速公路广州至深圳段改扩建工程、深中通道海中桥隧主体工程、西部陆海新通道（平陆）运河工程、小洋山北侧集装箱码头工程、宁波舟山港港航设施工程、湖北国际物流核心枢纽（鄂州）、海口新海港综合交通枢纽等。

“这些重大工程项目，聚焦6轴7廊8通道国家综合立体交通网主骨架，把联网、补网、强链作为建设重点，将对服务支撑国家重大战略、完善国家综合立体交通网、推进交通基础设施高质量发展发挥重要牵引带动作用，也将对当前促投资、稳增长、稳就业形成有力支撑。”赵冲久说。

赵冲久表示，交通运输部将会同有关部门和地方，进一步加大工作力度，采取切实有效的政策措施，全力推进交通基础设施建设。一是全力推进项目前期工作；二是积极协调对接有关部门，做好要素保障和生态环保相关工作；三是建立协调推进机制，加强日常调度，破解项目进程中的难题，推动具备条件的项目能开尽开，尽快形成实物工作量。

“计划在今年原定目标基础上，再新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座。”他表示，预计到2022年底，将累计完成新改建农村公路15万公里、实施农村公路安全生命防护工程8万公里、改造农村公路危桥8000座。为确保任务目标顺利完成，交通运输部将组织各地认真实施五大工程。

一是骨干路网提档升级工程。总体按照三级及以上等级技术标准，加快推进以乡镇及主要经济节点为网点的对外快速骨干农村公路建设，有条件的地区推动乡镇对外双通道建设，有序实施老旧公路改造和过窄农村公路拓宽改造建设。加强革命老区、民族地区、边疆地区、欠发达地区、垦区林区等农村公路建设。

二是基础路网延伸完善工程。推动农村公路建设项目更多向进村入户倾斜。因地制宜推进较大人口规模自然村（组）、抵边自然村通硬化路建设。有序实施具备条件的建制村双车道公路建设。

三是安全保障能力提升工程。开展公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，以急弯陡坡、临水临崖、路侧险要、平交路口和低荷载等级桥梁等为重点，加强农村公路及其桥梁隧道隐患排查整治，实施和完善农村公路安全生命防护工程。

四是产业融合发展工程。大力发展“农村公路+”模式，促进农村公路与产业深度融合发展，加快乡村产业路、旅游路、资源路建设。

五是服务水平提升工程。以交旅融合路段为重点，完善农村公路沿线服务设施，有效利用农村客货场站、养护道班等设施以及农村公路沿线闲置土地资源，拓展开发停车、充电、购物、休闲、观光、旅游咨询等服务功能。

同时，交通运输部将指导各地建立健全农村劳动力参与“四好农村路”建设的长效机制，带动当地农村劳动力就近就业增收。

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