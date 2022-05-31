葛孟超

为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实稳经济一揽子政策措施，更好服务实体经济，日前，国家外汇管理局发布《关于支持高新技术和“专精特新”企业开展跨境融资便利化试点的通知》，决定进一步扩大跨境融资便利化试点，便利更多高新技术和“专精特新”企业在一定额度内自主借用外债，将资金用于企业运营，助力企业加快创新发展。

“高新技术和‘专精特新’企业是创新驱动发展的重要力量。在现行的全口径跨境融资宏观审慎管理框架下，便利高新技术和“专精特新”企业在一定额度内自主借用外债，旨在解决具有知识产权、技术和工艺先进、市场前景良好、净资产规模较小的创新型企业以及‘专精特新’企业的跨境融资额度不足问题，降低企业融资成本，促进企业将更多资金投入到生产经营和研发活动中。”外汇局相关部门负责人说。

《通知》内容包括：一是扩大试点地区范围，从原有9个省（市）的特定区域推广到17个省（市）的所有区域。上述负责人表示，这些区域覆盖了全国约八成的高新技术企业和“专精特新”企业。二是扩展试点主体类型，在高新技术企业试点的基础上新增“专精特新”企业。三是提高试点额度，已开展试点的9个省（市）区域的高新技术和“专精特新”企业便利化额度统一提高至等值1000万美元。

近年来，外汇局不断拓宽融资渠道，支持企业更好利用国内国际两个市场、两种资源。2018年3月，外汇局在北京市中关村国家自主创新示范区开展试点，允许中小微高新技术企业在一定额度内自主借用外债。此后，外汇局将试点范围逐步扩大到上海自贸区、湖北自贸区、粤港澳大湾区、海南自贸港等9个省（市）特定区域。前期试点对拓宽企业融资渠道、降低融资成本、增加研发投入、推动技术进步发挥了积极作用，有力促进了试点地区高新技术企业的发展壮大。

外汇局相关部门负责人表示，外汇局将指导试点地区落实好政策措施，提升跨境投融资便利化水平，持续优化营商环境，支持实体经济高质量发展，助力宏观经济大盘稳定。

(责编：杨虞波罗、吕骞)