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外汇局：扩大跨境融资便利化试点 支持高新技术和“专精特新”企业创新发展

2022年05月31日19:12 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，日前，国家外汇管理局发布了《关于支持高新技术和“专精特新”企业开展跨境融资便利化试点的通知》（以下简称《通知》），决定进一步扩大试点，便利更多高新技术和“专精特新”企业在一定额度内自主借用外债，助力企业加快创新发展。

《通知》内容包括：一是扩大试点地区范围，从前期9个省（市）的特定区域推广至17个省（市）的所有区域；二是扩展试点主体类型，在高新技术企业试点的基础上新增“专精特新”企业；三是提高试点额度，已开展试点的9个省（市）区域的高新技术和“专精特新”企业便利化额度统一提高至等值1000万美元。

据了解，2018年3月，国家外汇管理局在北京市中关村国家自主创新示范区开展外债便利化试点，允许中小微高新技术企业在一定额度内自主借用外债，不受净资产规模较小的限制。此后，国家外汇管理局逐步将该试点范围扩大至上海（自由贸易试验区）、湖北（自由贸易试验区及武汉东湖新技术开发区）、广东及深圳（粤港澳大湾区）、海南（自由贸易港）等9个省（市），并进一步提高北京市中关村科学城海淀园区的外债便利化水平。

下一步，国家外汇管理局将指导试点地区落实好政策措施，提升跨境投融资便利化水平，持续优化营商环境，支持实体经济高质量发展，助力宏观经济大盘稳定。

(责编：罗知之、吕骞)

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