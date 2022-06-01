人民网记者 车柯蒙

5月31日，国务院发布《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（以下简称《通知》）。其中包括《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，共六个方面33项措施。

《通知》要求，进一步加大增值税留抵退税政策力度。在已出台的制造业、科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、民航交通运输仓储和邮政业等6个行业企业的存量留抵税额全额退还、增量留抵税额按月全额退还基础上，研究将批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等7个行业企业纳入按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额政策范围，预计新增留抵退税1420亿元。

《通知》提出，抓紧办理小微企业、个体工商户留抵退税并加大帮扶力度，在纳税人自愿申请的基础上，6月30日前基本完成集中退还存量留抵税额；今年出台的各项留抵退税政策新增退税总额达到约1.64万亿元。

多位财税专家在接受人民网记者采访时表示，大规模增值税留抵退税政策，是我国增值税的一项重要制度安排，是广大市场主体“真金白银”的“大礼包”，更是当前市场预期的“稳定器”。此时，进一步加大增值税留抵退税政策力度，税收政策靠前发力、精准加力，将帮助企业渡难关，着力稳市场主体稳就业。

进一步加大增值税留抵退税政策力度 稳预期、提信心

今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施新的组合式税费支持政策，其中，大规模增值税留抵退税成为减税降费政策中的“重头戏”。

国家税务总局数据显示，4月1日至5月10日，已有9138亿元留抵退税款退至149.5万户纳税人账户，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策退税1233亿元，1月1日至5月10日，共有10371亿元退税款退到纳税人账户，助企纾困的政策效应已经开始显现。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，今年1至4月份已实行的留抵退税情况反映了该项政策受到了市场主体的普遍欢迎。当前，受新冠肺炎疫情的影响，我国市场主体面临更大的资金及经营压力，需要宏观经济层面出台更有力的政策以对冲经济下行的压力以及新冠肺炎疫情对于宏观经济所产生的不利影响。此时，进一步加大增值税留抵退税政策力度，充分反映出积极财政政策提前发力，通过财政收入的“减法”，为市场主体做“加法”。

中国税务学会理事、山东财经大学教授潘明星对人民网记者表示，留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人，相当于把“真金白银”直接送给企业，此时进一步加大增值税留抵退税政策力度，有助于缓解企业的资金压力、稳定市场预期、提振市场信心。

“今年，我国继续完善增值税留抵退税制度，优化征缴退流程，对留抵税额实行大规模退税，把纳税人今后才可继续抵扣的进项税额予以提前返还，也反映了我国现代税收制度改革的成效。”潘明星说。

西南科技大学经济管理学院副书记、教授胡树林则认为，从宏观层面看，留抵退税新政是目前国家应对经济周期下行压力、疫情反复、国际供应链断链等复杂形势下，激发微观市场主体活力的发力。如今，政策实施再次提速创新，大大缩减退税时间，切实为中小微企业与制造实体企业创新发展赋能，为制造业转型升级提供了坚实保障，为我国经济行稳致远保驾护航。

加强退税风险防范 确保政策红利落准落好

当前，党中央、国务院要求加快已定助企纾困政策的落实进度，在纳税人自愿申请的基础上，将中型和大型企业存量留抵退税实施时间分别提前至5月1日和6月1日开始，并在上半年基本实施完毕，同时进一步扩大退税行业范围，对落实时间和进度提出了更高要求。

《通知》要求，加强退税风险防范，依法严惩偷税、骗税等行为。

留抵退税本身就是“真金白银”，与减税、免税等其他政策相比，环节更少、链条更短、犯罪成本更低，利益诱惑更大。

早在去年10月份，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门就正式建立了常态化打击虚开骗税工作机制，强化打防结合一体化联合监管体系，着力规范重点领域、重点地区税收秩序，取得明显成效。

今年，随着大规模增值税留抵退税政策推进落实，六部门在以往基础上进一步健全协作机制，重拳出击打击骗取留抵退税行为，营造公平公正的市场竞争环境，最大限度发挥留抵退税政策正效应。

“打击骗取留抵退税关键要突出一个‘早’字，而且是越早越好。”中央财经大学政府管理学院教授杨燕英在接受人民网记者采访时表示，随着留抵退税政策的加速落实，打击骗税形势也更加严峻，已经出现了一些团伙式骗税苗头，违法犯罪手段正在不断翻新，需进一步加强税务、公安、银行等多部门协同联动，有效做到早发现、早阻断、早打击。

中国政法大学财税法研究中心主任、中国法学会财税法学研究会副会长施正文对人民网记者表示，留抵退税政策上半年要大头落地，这就要求对骗取留抵退税行为快查、快打、快办、快结，确保政策红利精准平稳落地。

“大规模增值税留抵退税政策是应对经济下行压力、稳定宏观经济大盘的关键性举措。”施正文说，作为企业，应该依法诚实申报，合法、合规享受政策红利，相关部门要提高执法能力，为退税政策精准落地营造良好秩序，确保最大限度发挥政策红利正效应。

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