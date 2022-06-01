人民网北京6月1日电 （记者申佳平）今日，2022年第11期《求是》杂志发表国家发展改革委文章《加快建设全国统一大市场 为构建新发展格局提供坚强支撑》，其中提到加快建设全国统一大市场，要深入领会、准确把握原则要求，在实践中处理好四个方面的重大关系。

近期，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，对加快建设全国统一大市场工作作出总体部署。国家发展改革委表示，建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求，其中要准确把握加快建设全国统一大市场的总体要求。

一是把握好有效市场和有为政府的关系。文章指出，建设全国统一大市场首先要处理好政府和市场的关系，科学界定政府和市场的边界，推动有为政府和有效市场更好结合。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，遵循市场化、法治化原则，强化市场基础制度建设，强化竞争政策的基础地位，加快转变政府职能，进一步规范政府行为，不断提高政策的统一性、规则的一致性、执行的协同性。

图为2021年10月5日，游客在南京夫子庙景区内的一家商店选购文创产品。 求是图片 苏阳/摄

二是把握好全国统一市场和地方竞争发展的关系。要做到全国一盘棋、统一大市场、畅通大循环，健全充分发挥中央和地方两个积极性的体制机制，维护国家法治统一、政令统一、市场统一，清理废除含有地方保护、市场分割、指定交易等妨碍统一市场和公平竞争的政策。在维护全国统一大市场前提下，有条件的地区优先开展区域市场一体化建设。规范不当市场竞争和市场干预行为不等于否认地方发展的差异性，而是要求地方从比拼优惠政策补贴力度、搞“政策洼地”向比拼公共服务供给质量、创“改革高地”转变。

三是把握好强大国内市场与深化对外开放的关系。文章指出，全国统一大市场作为构建新发展格局的基础支撑，决不是关起门来封闭运行的国内大市场，而是以畅通国内大循环为基础、有效利用全球要素和市场资源、使国内市场与国际市场更好联通、充分开放的强大国内市场。建设全国统一大市场，不仅要发挥市场促进竞争、深化分工等优势，持续推动国内市场高效畅通和规模拓展，还要更加注重制度型开放，促进内外规则相融，推动我国市场对接国际高标准市场规则，在更大范围、更宽领域、更深层次实施对外开放，有序扩大统一大市场的影响力和辐射力。

四是把握好当前重点任务与中长期改革方向的关系。建设全国统一大市场是一项系统性工程，要注重改革的系统性、整体性、协同性。一方面，要坚持目标导向，从制度建设着眼，明确目标要求，压茬推进统一市场建设。另一方面，要坚持问题导向，着力解决突出矛盾和问题，科学把握好市场规模、结构、组织、空间、环境和机制建设的步骤与进度，坚持放管结合、放管并重，坚持统筹发展和安全，增强在开放环境中动态维护市场稳定、经济安全的能力。

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