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风吹麦田千层浪 夏粮主产区已收获小麦5500多万亩

2022年06月01日09:28 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者李栋）风吹麦田千层浪，又到一年麦收时。记者从农业农村部获悉，截至5月31日，夏粮主产区已收获小麦5500多万亩，日机收面积正以1000万亩以上加快推进。

“现在种粮不但发放地力补贴、农资补贴，还免费防治小麦病虫害。”河南省商丘市睢阳区的种粮大户贺军帅说，今年种植的500亩小麦，不到两个小时就完成了飞防任务。“以后还会继续加大投入，多种地多产粮，为国家的粮食生产贡献咱的一份力量。”

“粮食生产一丝也不能大意，要作为头等大事抓紧抓好。在做好疫情防控的同时，还要多措并举实施小麦赤霉病防控，确保夏收顺利进行。”睢阳区农业农村局相关负责人介绍，为保证夏粮颗粒归仓，夏种不误农时，当地农业机械服务中心及早成立3支技术维修小分队，深入辖区46个农机专业合作社、农机维修网点，指导农机维修保养，宣讲农机购买补贴政策和安全使用常识，夯实丰收基础，确保农民增产增收。

农业农村部最新农情调度显示，当前华北麦区正处于灌浆关键时期，夺取夏粮丰收还要过“干热风”这最后一关。据气象部门预计，未来10天，华北黄淮大部气温仍偏高，局地缺墒地块可能出现“干热风”。河南、山东西南部、苏皖北部仍无有效降水，可能影响适期夏播。

5月31日，农业农村部下发通知，明确要及早安排防范“干热风”等灾害。通过加强与气象部门沟通会商，密切关注天气变化，及时发布预警信息，对仍在灌浆的地块要提早叶面喷水、喷施叶面肥并及时浇灌“麦黄水”，切实减轻“干热风”危害。在西北地区要抓住最后的窗口期开展小麦“一喷三防”，提高灌浆速率，增加灌浆强度，延长灌浆时间，尽可能多增粒重多提单产。

在农机保障方面，农业农村部明确要求精心组织好跨区机收作业，跟踪机收队伍行程，落实农机绿色通道政策，及时协调解决跨区机收遇到的困难和问题。根据小麦成熟时间，及时发布机收作业信息，加快收获进度，做到成熟一块、收获一块，确保“麦熟有机收、机到有活干”。

“‘三夏’期间，带有北斗定位监测、卫星导航精准作业功能的联合收割机占比接近20%，单机日收获能力最高可达300亩以上，有力促进了夏收的提质增效。”农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云说。

(责编：乔业琼、吕骞)

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