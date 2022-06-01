商务部回应中国-瑞士自贸协定升级有关问题
2022年06月01日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，商务部新闻发言人5月31日表示，中国与瑞士双方于2017年签署谅解备忘录，宣布启动自贸协定升级联合研究，探讨进一步全面升级自贸协定的可能性。中瑞自贸协定水平很高，双方正积极推进联合研究，就可能升级的领域范围进行深入探讨，不存在被冻结的情况，双方正在就此保持密切沟通。
有记者问，近日有关瑞士媒体报道，瑞士与中国自贸协定升级谈判被冻结，请问商务部对此有何评论？商务部新闻发言人作出上述回应。
该发言人介绍，中瑞自贸协定于2013年7月签署，2014年7月生效实施，是一个高水平、内涵丰富、互利共赢的协定，对促进两国经贸合作与发展起到了积极作用。中国已成为瑞士第三大贸易伙伴，2021年中瑞双边贸易额441.1亿美元，同比增长96.7%。
(责编：赵竹青、吕骞)
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