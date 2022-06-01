人民网北京6月1日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为持续发挥震慑惩戒作用，进一步规范银行保险机构股东股权行为，银保监会公布了第五批共43名重大违法违规股东名单。

本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股份；隐瞒关联关系；违规开展关联交易；存在严重逃废债行为；股东及其关联方违规挪用、占用资金；违规将所持股权进行质押融资；违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责；拒不按照监管意见进行整改；存在涉黑涉恶等犯罪行为。

下一步，银保监会将持续加大监管力度,完善股东监管制度机制，严格股东准入、压实股东责任、强化股东约束、优化股权结构，严厉打击违规持股、操纵机构正常经营、利用关联交易进行利益输送等突出乱象，加大对违法违规股东的教育惩戒和公开披露力度，进一步提高股东违法违规成本，切实提升银行保险机构公司治理水平，增强防范化解金融风险能力。

具体名单如下：

河南省菜源实业有限公司

河南雷烁光电科技有限公司

杨进生（身份证号码：5221011961XXXXXXXX)

北京鹿鸣伟业国际商贸有限公司

哈尔滨昌盛隆达装饰材料经销有限公司

哈尔滨中艺志晟机电设备安装有限公司

北京声誉北都商贸有限公司

北京中兴基业科技有限公司

北京三义恒通建筑工程有限公司

北京浙商佳购供应链管理有限公司

张家口宏础商贸有限公司

胡其琦（身份证号码：2105041988XXXXXXXX）

刘 鹏（身份证号码：2105021984XXXXXXXX）

胡 洋（身份证号码：2105031987XXXXXXXX）

胡 丹（身份证号码：2105221991XXXXXXXX）

王丽洁（身份证号码：2107271980XXXXXXXX）

朱朋杰（身份证号码：2105221977XXXXXXXX）

孙国君（身份证号码：2105031966XXXXXXXX）

辽宁尊赫实业有限公司

辽宁实华建筑安装工程有限公司

石河子开发区绿城聚福房地产开发有限责任公司

王林军（身份证号码：6503001973XXXXXXXX）

黄鸿发（身份证号码：4600311972XXXXXXXX)

内蒙古德力汽车尾气环保科研（集团）有限责任公司

大连神舟保温建材厂

郑瑞凤（身份证号码：2106211964XXXXXXXX）

王异胜（身份证号码：1527221971XXXXXXXX）

李建勋（身份证号码：1501021965XXXXXXXX）

刘子芬（身份证号码：1501031956XXXXXXXX)

鄂尔多斯市顾多物流有限责任公司

内蒙古华锐肯特家具有限公司

内蒙古赤诚房地产开发有限责任公司

内蒙古康辉牧业科技有限公司

内蒙古赛罕安达羊绒制品有限公司

崔志功（身份证号码：1528241966XXXXXXXX)

遵义元盛房地产开发有限公司

武汉中央商务区股份有限公司

上海丰益股权投资基金有限公司

华泰汽车集团有限公司

华信超越控股有限公司

华讯方舟科技有限公司

中农华鑫实业发展集团有限公司

四川品信汽车集团有限公司

(责编：罗知之、吕骞)