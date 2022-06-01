人民网北京6月1日电 （记者王仁宏）据气象部门预计，未来10天，华北黄淮大部气温仍偏高，局地缺墒地块可能出现“干热风”。河南、山东西南部、苏皖北部仍无有效降水，可能影响适期夏播。

5月31日，农业农村部下发通知，要求各地全力以赴抓好粮食和农业生产，确保夏粮安全成熟、丰收到手，力争夏播面积只增不减、夏管有序开展，赢得全年粮食丰收的主动权。

农业农村部有关负责人表示，各地要及早安排防范“干热风”等灾害。加强与气象部门沟通会商，密切关注天气变化，及时浇灌“麦黄水”，增加田间湿度，切实减轻“干热风”危害。西北地区要抓住最后的窗口期开展小麦“一喷三防”，提高灌浆速率，增加灌浆强度，延长灌浆时间，尽可能多增粒重多提单产。

要精心组织好跨区机收作业，跟踪机收队伍行程，落实农机绿色通道政策，及时协调解决跨区机收遇到的困难和问题。根据小麦成熟时间，及时发布机收作业信息，加快收获进度。

全力抗旱确保夏播面积落实。旱象露头的夏播区要积极创造条件保夏播面积落实。有灌溉条件的地区，科学调配水源，抢时造墒播种，播后及时浇“蒙头水”，确保正常出苗，力争一播全苗。没有灌溉条件的地区，组织农民铁茬播种、干播等雨，加快播种进度。因旱错过适播期的地区，指导农民及时改种短生育期品种。要抓好夏播大豆玉米带状复合种植，帮助生产主体解决实际困难，搞好技术培训，确保任务落实落地。

东北地区要以“抢积温、促早熟”为重点加强作物田间管理，落实铲趟深松、中耕除草等措施，加快作物生育进程，特别是西部传统旱区局地旱象露头，要集中有限水源抗旱保苗，没有灌溉条件的，通过喷施叶面肥、抗旱保水剂等措施减轻干旱影响。南方早稻已进入孕穗期、正是产量形成的关键期，要加强肥水调控，施好穗粒肥，促进成大穗；中稻陆续返青，要施好送嫁肥，促进分蘖成穗，搭好丰收架子。

该负责人表示，必须始终绷紧防灾减灾这根弦，重点防范夏伏旱、洪涝、高温热害和台风等灾害。加强应急值守，加密灾情调度，搞好救灾物资调剂调运，促进灾后恢复生产。搞好病虫监测防控，组织好统防统治、应急防治，坚决遏制病虫暴发危害。

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