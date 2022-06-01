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海关总署公布进口婴童用品不合格清单 涉拉夫劳伦、KENZO KIDS等品牌

2022年06月01日10:04 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者栗翘楚）婴童用品质量安全事关广大婴幼儿及儿童的生命健康。6月1日，海关总署通报2021年6月至2022年5月间检出的部分进口婴童用品质量安全不合格典型案例，涉及服装、童鞋、玩具、牙刷、食品接触产品等5类82批次进口婴童用品。

在通报的典型案例中，进口服装检出的不合格项目主要为甲醛含量、色牢度、pH值、附件抗拉强力、耐久性标签等；进口童鞋检出的不合格项目主要为钢勾心长度等；进口玩具检出的不合格项目主要为小零件、有毒有害物质含量、强制性产品认证等；进口牙刷检出的不合格项目主要为磨毛、单丝弯曲恢复率、牙刷刷头厚度等；进口婴童用食品接触产品检出的不合格项目主要为脱色试验、丙烯腈迁移量等。

对上述检出的不合格进口婴童用品，海关依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等有关法律法规实施了退运或销毁处理。海关将继续加强进口婴童用品质量安全检验监管，切实守护婴童生命健康安全。

(责编：乔业琼、吕骞)

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