海关总署公布进口婴童用品不合格清单 涉拉夫劳伦、KENZO KIDS等品牌
2022年06月01日10:04 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月1日电 （记者栗翘楚）婴童用品质量安全事关广大婴幼儿及儿童的生命健康。6月1日，海关总署通报2021年6月至2022年5月间检出的部分进口婴童用品质量安全不合格典型案例，涉及服装、童鞋、玩具、牙刷、食品接触产品等5类82批次进口婴童用品。
在通报的典型案例中，进口服装检出的不合格项目主要为甲醛含量、色牢度、pH值、附件抗拉强力、耐久性标签等；进口童鞋检出的不合格项目主要为钢勾心长度等；进口玩具检出的不合格项目主要为小零件、有毒有害物质含量、强制性产品认证等；进口牙刷检出的不合格项目主要为磨毛、单丝弯曲恢复率、牙刷刷头厚度等；进口婴童用食品接触产品检出的不合格项目主要为脱色试验、丙烯腈迁移量等。
对上述检出的不合格进口婴童用品，海关依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等有关法律法规实施了退运或销毁处理。海关将继续加强进口婴童用品质量安全检验监管，切实守护婴童生命健康安全。
(责编：乔业琼、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：加快建设全国统一大市场要处理好四方面重大关系
- 人民网北京6月1日电 （记者申佳平）今日，2022年第11期《求是》杂志发表国家发展改革委文章《加快建设全国统一大市场 为构建新发展格局提供坚强支撑》，其中提到加快建设全国统一大市场，要深入领会、准确把握原则要求，在实践中处理好四个方面的重大关系。 近期，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，对加快建设全国统一大市场工作作出总体部署。…
相关新闻
- 评论
- 关注