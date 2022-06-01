原标题：农业银行支持外贸新业态高质量发展

新业态新模式是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。在当前我国面临外贸不确定不稳定不平衡因素增多、外贸运行基础不牢固背景下，加快发展外贸新业态新模式，对于助企纾困特别是扶持中小微外贸企业，促进外贸平稳发展，服务构建新发展格局具有重要作用。

近年来，农业银行发挥大行责任与担当，致力于支持贸易新业态创新发展，认真贯彻贸易便利化政策，打造特色跨境金融服务，助力推动外贸保稳提质。成功与青岛、苏州、山东、安徽、广东等多地政府市场采购平台系统直连对接，加快推进与重点进口跨境电商的银行自主支付业务合作，积极探索支持厦门自贸片区保税监管方式下航空维修业务的金融服务模式，2022年1月至4月为贸易新业态提供跨境结算超67亿美元。

农业银行按照六大类贸易新业态分类施策，制定指导意见。在市场采购贸易方面推动扩容提质，进一步激发出口小微企业市场活力；在跨境电商方面加强分类管理，积极营销跨境电商自主支付业务；在外贸综合服务方面支持健康发展，为中小外贸企业提供“集约化、规模化”的综合服务；在新型离岸贸易方面，为诚信守法企业的新型离岸国际贸易提供跨境资金结算便利；在海外仓方面，通过全球现金管理、内保外贷、涉外非融资性保函等产品为海外仓建设、运营提供金融支持；在保税维修方面，支持综合保税区内企业开展高技术含量、高附加值、符合环保要求的维修业务。

同时，农业银行围绕贸易新业态建立长效工作机制，创造新业态发展良好环境。完善评价奖励机制，用好国家区域发展战略配套支持政策；做好综合联动营销，加强境内外联动合作，形成一体化营销合力；总结推广好经验好做法，宣传介绍支持外贸新业态新模式发展成效；加强全流程风险防范，做好数据申报工作；落实好国家减费让利政策，切实支持小微外贸企业降成本。

农业银行将持续深挖外贸新业态新模式合作机遇，加强系统建设和产品创新，不断提升外贸新业态便利化水平，做好跨周期调节进一步稳外贸跨境金融服务。

(责编：曹淼、李源)