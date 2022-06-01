人民网北京6月1日电 （记者栗翘楚）近日，在大连海关所属大窑湾海关的监管下，一批装有婴儿纸尿裤、保温杯等儿童用品的跨境电商包裹在大窑湾综合保税区完成验放。

大窑湾海关关员对跨境儿童商品进行实货监管。李进摄

“得益于海关为跨境商品开通的快速验放通道，我们的儿童商品在进境后一天内就能完成通关手续并顺利上架销售，赶上了儿童节的销售黄金期。”大连致通供应链管理有限公司跨境仓库负责人绍说，“企业已为儿童节销售期备货上架了200多种商品。预计节日前后跨境儿童商品销量将增长20%。”

大窑湾海关针对母婴用品、儿童保健品等热销商品制定了专项通关预案，通过预约通关、优先查验、无纸化清单验核、便捷退货模式、24小时通关应急响应等多项通关便捷措施，为跨境商品搭建起了快速通关通道。

“针对儿童节期间的跨境商品销售情况，我们开展了专项检查和重点商品抽查，并面向企业进行政策宣讲，引导电商企业提升质量安全主体责任意识。”大窑湾海关跨境电商科科长于传宝介绍说。

一方面，要让跨境电商儿童用品顺畅进入国内市场，让消费者拥有更多选择；另一方面，还要持续加强进口儿童用品的安全监管，保障消费者权益，维护儿童身心健康。

番禺海关关员对进口服装进行监管。关悦摄

近日，广州海关所属番禺海关关员在对一批进口女童衬衣进行目的地检验时，发现该批服装的附件抗拉强力不合格、未标注安全类别。其中还有婴幼儿服装未作单独申报，存在用于贴身穿着的婴幼儿用品耐久性标签缝制位置错误，未标识产品执行标准号、未标注安全类别等不合格项目等问题，不符合《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》标准要求，遂依法对该货物进行退运。

广州海关商检处副处长董志华介绍，广州海关持续高度关注儿童用品等重点敏感消费品的安全问题，加强对婴童服装、玩具、文具等儿童用品的质量安全风险监测和信息收集，及时掌握进口儿童用品质量安全状况。同时，充分发挥国家级进出口商品质量安全风险评估中心（广州）的作用，加强进口儿童用品质量安全风险评估，根据评估结果开展精准风险布控，对不合格的进口儿童用品依法进行退运或监督销毁，坚决将不合格儿童用品挡在国门之外。

海关提醒，选购进口儿童用品时要通过正规渠道购买，注意查看中文标签是否符合国家相关标准要求。购买婴童服装尽量选择浅色、含涂层涂料相对较少和绳带安全的服装，并仔细检查扣子和装饰性小物件是否牢固。对于缝制在可贴身穿着的婴幼儿服装上的耐久性标签，应不置于与皮肤直接接触的位置，并在购买后认真洗涤再给儿童穿着。购买奶瓶奶嘴等物品要仔细查阅中文使用说明和材质说明，选择玻璃、硅胶等耐高温、无毒、环保、材质稳定的奶瓶奶嘴。购买儿童玩具则应关注“CCC”标识，尽量不购买含有小零件、包装薄膜过薄等对儿童具有潜在危险的玩具。

(责编：乔业琼、吕骞)