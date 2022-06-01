人民网记者 栗翘楚

每年进入5月，鲜花销售迎来旺季，从“母亲节”到“520”，昆明斗南花卉市场鲜花交易持续火爆。过去，昆明的鲜花只能在本地消纳，如今，得益于冷链技术的进步、航空运输的便捷和电商平台的加持，昆明的鲜花隔日甚至当日就能送到北上广深的消费者手中，并覆盖全国上千县市级城市，而促成这一大市场的是全国各地域、各公司之间在制度、技术层面的紧密合作。

4月10日，中共中央 国务院印发《关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下简称《意见》），将建设全国统一大市场提升到全局和战略的高度，引起社会各界广泛关注。什么是全国统一大市场？为什么要建设全国统一大市场？统一大市场对社会经济发展有何影响？记者就此采访了多位专家学者。

什么是全国统一大市场？

全国统一大市场，关键在于“统一”。根据《意见》，即在全国统一大市场即在全国范围内，建设一个市场基础制度规则统一、市场设施高标准联通、要素和资源市场统一、商品和服务市场高水平统一、市场监管公平统一，以及不当市场竞争和市场干预行为进一步规范的大市场。

值得注意的是，全国统一大市场的提出并不是一蹴而就。国家发展改革委体改司负责人表示，党的十八届三中全会便提出，建设统一开放、竞争有序的市场体系，是使市场在资源配置中起决定性作用的基础。党的十九大提出，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。党的十九届四中全会提出，建设高标准市场体系，完善公平竞争制度，全面实施市场准入负面清单制度。党的十九届五中全会提出，健全市场体系基础制度，坚持平等准入、公正监管、开放有序、诚信守法，形成高效规范、公平竞争的国内统一市场。

此外，近两年来，随着《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》《要素市场化配置综合改革试点总体方案的通知》等相继印发实施，多轮中央层面谋划部署的重磅文件都释放出市场化改革进一步深化的信号。

为什么要建设全国统一大市场？

建设全国统一大市场，在于提升效率、降低成本、破除壁垒。

我国有14亿多人口，具有超大规模市场优势。然而，大规模市场并非一定能发挥相应的规模效应，我国市场面临“大而不强”的问题。国家发展改革委体改司负责人表示，其主要体现在市场分割和地方保护比较突出，要素和资源市场建设不完善，商品和服务市场质量体系尚不健全，市场监管规则、标准和程序不统一，超大规模市场对技术创新、产业升级的作用发挥还不充分等。

简而言之，建设全国统一大市场旨在“打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动”。

南京审计大学经济学院教授颜银根认为，全国统一大市场的建设，是为了更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府在市场中的作用。建设全国统一大市场，是通过有为政府助力有效市场的形成。全国统一大市场的建设，由中央政府从顶层进行统一协调以促进市场畅通，减少市场失灵引起的经济运行效率损失。

2021年，全国人口14.1亿人，占全球总人口的比例达20%。从某种意义上说，如果某一类产品，中国实现自给自足，便相当于覆盖了全球人口1/5的市场份额。此外，从市场结构上看，我国属于超大规模单一市场，加上门类齐全的制造业体系，造就了中国制造独一无二的强大竞争力，对全球造成巨大影响。

“然而，当前我国市场分割依然存在，地区之间和城乡之间差距较大，阻碍了规模效应的发挥。”商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣表示，建设统一开放、竞争有序的国内市场，要着力打破地方保护主义和市场壁垒，实行全国统一的市场准入负面清单制度，破除制约国内市场发展的体制机制，加快统一国内市场规划和标准体系，促进产品和要素在全国范围内自由流动和高效配置。

如何建设全国统一大市场？

俗话说，“不破不立，破而后立”，这一原则同样适用于建设全国统一大市场。

国家发展改革委体改司负责人表示，从破的角度，明确要进一步规范不当市场竞争和市场干预行为。意见从着力强化反垄断、依法查处不正当竞争行为、破除地方保护和区域壁垒、清理废除妨碍依法平等准入和退出的规定做法、持续清理招标采购领域违反统一市场建设的规定和做法等五方面作出明确部署，旨在打破各种制约全国统一大市场建设的显性、隐性壁垒。

从立的角度，一是强化市场基础制度规则统一，推动完善统一的产权保护制度，实行统一的市场准入制度，维护统一的公平竞争制度，健全统一的社会信用制度。二是推进市场设施高标准联通，以升级流通网络、畅通信息交互、丰富平台功能为抓手，着力提高市场运行效率。三是打造统一的要素和资源市场，推动建立健全统一的土地和劳动力市场、资本市场、技术和数据市场、能源市场、生态环境市场。四是推进商品和服务市场高水平统一，以人民群众关心、市场主体关切的领域为重点，着力完善质量和标准体系。五是推进市场监管公平统一，以增强监管的稳定性和可预期性为保障，着力提升监管效能。

全国统一大市场将如何影响百姓生活？

买瓜果鲜蔬要去菜市场、买日用品要去超市、买衣服要去购中心，在人们的日常生活工作中，其实每天都在与看得见、摸得着的实体市场打交道。

在此之上，还有更高层次的要素和资源市场，体现在《意见》中，即健全城乡统一的土地和劳动力市场、加快发展统一的资本市场、加快培育统一的技术和数据市场、建设全国统一的能源市场、培育发展全国统一的生态环境市场。

“当前，由于受到户籍制度限制、城乡居民受教育程度不同等因素影响，我国劳动力市场存在流动性不足、供需不匹配等问题，反映到消费市场则存在由于收入差距而导致的城乡二元消费结构。”关利欣表示，要深化户籍制度改革，畅通劳动力和人才社会性流动渠道，引导劳动力要素有序流动，通过扩大就业增强城乡居民的消费能力，完善国内大市场的劳动要素流动机制。改革人才教育培训制度，加强教育培训投入，有效增强我国总体人力资本水平，推动劳动力供给结构和质量与国内大市场发展需求相匹配，加强劳动者权益保护力度。

颜银根表示，改革开放以来，我国开放型经济对中国经济的增长作出了重要贡献，但也产生了要素资源结构性匮乏、对外经济依存度较高等问题。国民经济的良好运行，需要生产、分配、流通和消费各个环节都做到畅通。此外，在市场运行过程中，经常会出现垄断等而带来市场失灵。因此，需要建立全国统一的市场制度规则，建设全国统一大市场，以推动要素、商品以及服务等在空间上自由有序流动，提升经济运行效率。

打破区域壁垒、降低交易成本、提升产品质量，通过一系列制度安排，建设全国统一大市场，最终受益者是各地百姓。

一方面，随着区域壁垒的打破，原本在小范围流通的优秀商品可以在全国流通，消费者在选择商品时将有更多选择；另一方面，随着商品质量体系的健全，老百姓购买的商品更具保障。

此外，全国统一大市场与当前区域市场一体化并不矛盾。颜银根认为，后者是前者建设的基础。在维护全国统一大市场前提下，需要优先开展区域市场一体化建设工作。借助于全国性平台、多维空间联动发展和空间联合治理，促进市场由大变强，加速全国统一大市场建设，为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。

此外，国内市场的发展壮大离不开与海外市场在贸易、投资、金融、自然人流动等领域的紧密联系。关利欣表示，如今，RCEP已经生效实施，未来超90%的货物贸易将最终实现零关税，服务贸易市场准入大幅放开，非关税壁垒将大幅减少。此外，我国还申请加入了全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定(DEPA)，随着中国参与相关协定越来越多，我国与国际大循环的交易成本将趋于下降。因此，做好国内市场的功课，不仅使我国更好参与国际大循环、国际竞争，也是形成全球要素资源“引力场”的根本所在。

(责编：乔业琼、吕骞)