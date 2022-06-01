人民网北京6月1日电 （记者申佳平）今日，2022年第11期《求是》杂志发表国家发展改革委文章《加快建设全国统一大市场 为构建新发展格局提供坚强支撑》。文章指出，进入新发展阶段，国内外形势复杂多变，需要准确识变、科学应变、主动求变，牢牢掌握发展主动权。党中央作出加快建设全国统一大市场的决策部署，既是推进深层次改革、促进我国市场由大到强转变的主动选择，也是畅通经济循环、推动高质量发展的客观要求。

文章介绍，党的十八大以来，在各方面共同努力下全国统一大市场建设工作取得明显成效。主要表现在三个方面。

市场规模效应不断显现。随着经济规模不断攀升，我国逐步形成纵深广阔的强大国内市场。市场主体茁壮成长，总量超过1.5亿户，其中企业4000多万户，发展活力竞相迸发。社会消费品零售总额达44万亿元，即将成为全球最大的消费市场；全国网络零售额超过13万亿元，是全球最大网络零售市场。依托超大规模市场，新型基础设施、新兴产业等领域的发展新优势加快生成，5G基站占全球60%以上，建成全球最大5G网络；高速铁路运营里程超过4万公里，稳居全球第一；新能源汽车年产销量均突破350万辆，位居世界第一。

市场一体化软硬件基础不断夯实。市场基础制度不断完善，产权保护全面加强，公平竞争制度刚性约束不断提升，市场准入负面清单制度全面实施，以信用为基础的新型监管机制加快构建。要素市场化配置改革步伐明显加快，城乡统一的建设用地市场健全完善，户籍制度改革推动劳动力顺畅流动，科创板、创业板相继试点注册制，科技成果转化所有权、使用权、收益权改革取得突破，数据要素市场基础制度加快探索。流通体系建设取得明显进展，商贸流通体系和物流体系现代化水平显著提升。

图为2022年4月15日晚，广州市白云区鸦岗大道的安发供应链产业园灯火通明，一派繁忙景象。 求是图片 付海燕/摄

建设全国统一大市场共识不断凝聚。公平竞争理念深入人心，全面清理了一批妨碍统一市场和公平竞争的政策措施，着力纠正地方保护、指定交易等行为。反垄断专业执法力量不断加强，监管效能不断提升。区域一体化市场构建取得积极进展，区域合作机制不断健全，政策、规则、执行方面的统一性和协同性明显提高，区域间融合互动、融通补充不断增强。特别是党中央作出构建新发展格局的战略部署以来，全社会对加快建设全国统一大市场的共识进一步增强。

同时，文章对加快建设全国统一大市场的重大意义作出以下具体阐释。

加快建设全国统一大市场是构建新发展格局的坚强支撑。构建新发展格局的关键在于经济循环的畅通无阻，需要各种生产要素的组合在生产、分配、流通、消费各环节有机衔接、循环流转。实践中区域分割、地方保护和不当竞争等问题还时有发生，阻碍要素自由流动，对经济活动高效循环造成制约。为此，迫切需要加快建设全国统一大市场，破除地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，形成供需互促、产销并进、畅通高效的国民经济循环体系，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供坚强支撑。

加快建设全国统一大市场是推动经济高质量发展的重要保障。加快建设全国统一大市场，可以让更高质量的商品和服务在市场竞争中脱颖而出，以更优质供给为市场主体提供更多选择空间，以高质量供给创造和引领需求，实现发展质量变革；可以更好发挥规模经济优势和集聚效应，进一步降低市场交易成本，实现发展效率变革；可以发挥超大规模市场具有丰富应用场景和放大创新收益的优势，促进创新要素有序流动和合理配置，完善促进自主创新成果市场化应用的体制机制，支撑科技创新和新兴产业发展，实现发展动力变革。特别是当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，加快建设全国统一大市场，有助于稳定发展预期，营造稳定公平透明可预期的营商环境，有助于集聚资源、推动增长、激励创新、优化分工、促进竞争，推动经济持续健康发展。

加快建设全国统一大市场是完善社会主义市场经济体制的内在要求。从建立和完善社会主义市场经济体制的历程看，建立统一开放、竞争有序的市场体系是社会主义市场经济体制的应有之义。着眼未来发展，建设高水平社会主义市场经济体制必然要求建设高标准市场体系，高标准市场体系的前提是全国统一大市场。要按照建设全国统一大市场的要求，补齐市场基础制度、市场设施联通、要素资源配置效率、监管现代化水平等方面的短板，实现更高层次的分工协作，为构建更加成熟、更加定型的高水平社会主义市场经济体制夯实基础。

加快建设全国统一大市场是培育我国参与国际竞争合作新优势的现实需要。当今世界，最稀缺的资源是市场。超大规模市场逐渐成为我国参与国际竞争可依靠的战略资源，必须充分利用和发挥这个优势，不断巩固和增强这个优势。秉承开放思路、坚持开放视野建设全国统一大市场，是以开放促发展、充分发挥比较优势、提高资源配置效率的重要途径，有利于以全国统一大市场为“内核”，形成对全球先进资源要素的强大引力场，在更好满足自身和世界需求基础上，进一步提升我国在国际经济治理中的话语权，促进我国在国际竞争和合作中取得新优势。

(责编：申佳平、吕骞)