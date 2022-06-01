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邮储银行开展2022年普及金融知识万里行活动

2022年06月01日13:00 | 来源：中国网财经
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原标题：邮储银行开展2022年普及金融知识万里行活动

　　6月1日，按照中国银行业协会统一部署安排，中国邮政储蓄银行在全行范围启动2022年普及金融知识万里行活动。活动旨在深入贯彻以人民为中心的发展思想，落实监管部门消费者权益保护重点工作目标，进一步突出保障银行消费者的受教育权利，不断建立健全消费者教育宣传工作长效机制，有效提升消费者的金融知识水平和风险防范能力，持续提高服务水平与消费者满意度。

　　本次活动将于2022年6月1日至6月30日期间开展，活动口号为“共同维护金融消费公平”，活动主题包括“维护消费者基本权利，保障消费公平”“保护个人信息安全，促进消费公平”“关注特殊群体，扩大消费公平”“防范电信网络诈骗，守护消费公平”。

　　活动期间，邮储银行各级机构将结合实际，根据不同消费群体特点，推出有针对性的宣教内容，运用易于消费者理解和接受的教育宣传方式，创新开展金融教育宣传活动，引导消费者牢固树立风险防范意识、提升金融知识技能和水平。

(责编：董童、李源)

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