原标题：《2022快手未成年人保护报告》发布：青少年模式升级至4.0

随着互联网普及和信息技术升级，短视频平台成为人们便捷的学习工具，也拓展了知识传播的广度和社会价值。据共青团中央维护青少年权益部和中国互联网络信息中心发布的《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》：2020年，我国未成年人的互联网普及率达到 94.9%，利用互联网学习的未成年人网民比例达到89.9%。

然而，网络信息因参差不齐也存在着风险，影响未成年人身心健康。2019年3月，在国家互联网信息办公室推动下，各大主流互联网平台上线“青少年防沉迷系统”，也称“青少年模式”；当月，快手“家长控制模式”全面升级为“青少年模式1.0”，并持续迭代。2021年10月，《中华人民共和国家庭教育促进法》正式通过；当月，快手青少年模式升级至4.0版本。

2022年6月1日，以北京市“扫黄打非”办公室为指导单位，由快手大数据研究院、快手护苗、快手公益出品，北京师范大学未成年人网络素养研究中心、未来网以及中国妇女网联合发布《2022快手未成年人保护报告》(以下简称《报告》)，解读快手在未成年人保护工作上的举措和进展，也为家长提供了一份简明的青少年模式实操手册。

青少年模式从1.0更新到4.0，快手持续更新产品功能，为未成年人的线上健康成长保驾护航。据报告，快手青少年模式4.0升级守护工具、优化精选内容标签，提供 “体育”“才艺”“音乐”等多元内容，方便青少年自主选择。此外，还新增了“单向关注”功能，未成年用户在发现感兴趣的帐号后，可单向关注帐号最新内容；在青少年模式内点击视频创作者头像或昵称就可跳转至该帐号主页，主页上仅展示适合青少年观看的内容。

青少年模式4.0的上线，帮助快手未成年用户更精准、更高效地获取优质内容。据《报告》，快手未成年用户最偏好观看的内容类型有：校园生活、动画、球类运动、阅读、后期处理、高新数码教学和实验发明等。不同年龄段的兴趣偏好亦有所不同：6岁用户喜欢观看才艺教学、10岁用户喜欢观看动植物与微生物，而15岁用户则偏好观看景物摄影。

快手上还有各类知识大咖和权威专家，为未成年人提供专业且趣味的内容。例如北京化工大学特聘教授戴伟(@戴博士实验室)为孩子们演示各种有趣的化学实验；72岁的同济大学退休物理学教授吴於人(@不刷题的吴姥姥)传授孩子们“不刷题”学习物理的秘籍；中国地质大学副教授邢立达(@恐龙达人邢立达)带领孩子们走进恐龙世界......生动有趣的视频内容能够更好地激发孩子们的想象力和创造力。

作为家长，在孩子上网时可能会有很多担忧，例如：孩子一看手机就停不下来该怎么办？孩子看到了不适龄的内容怎么办？孩子的个人信息被他人知道了怎么办？孩子误充值打赏了，要如何退款……事实上，这些都可以通过快手未成年人保护工具得到解决。家长应该如何更好地使用快手未成年人保护工具？如何最大化地发挥产品功能带来的价值?《报告》亦提供了答案：从注册帐号开始，各个环节操作一一展示，还针对家长最关心的问题进行场景化教学。如备受关注的未成年人消费问题，如果孩子在平台上误充值或打赏，家长可以在未成年人保护工具中选择“未成年人退款”，点击“未成年人误充值退款”，参照步骤指示填写并上传相关材料，或拨打7×24小时未成年人关怀热线(400-150-2277)。

针对家长普遍担忧的网络不适龄内容的问题，快手采取了多重防护措施：设立了未成年人内容专项审核团队，建立相应的未成年人审核标准和应急机制，对含有未成年人的视频内容实行“机器+人工”标签标注；和监管部门联动，及时更新关键词和违规样本，对恶意不当内容和评论进行关键词拦截；同时还专门组建客服团队，就未成年用户违规行为进行沟通教育。

家长也不必担忧孩子的隐私安全问题，快手平台搭建了“人工+技术”的双保险。人工上，快手设置了隐私保护专员；技术上，快手推出了未成年人隐私保护模式。该模式不仅面向已实名认证的儿童用户，未实名认证的儿童用户、其他高度疑似未成年人的用户被系统识别后，其帐号亦会自动开启隐私模式。

2021年10月，《中华人民共和国家庭教育促进法》正式通过，家庭教育的重要性日益凸显。但是对于没有经验的新手家长，应该如何获得科学的育儿知识和教育方法？快手在站内打造了“护苗在行动”的长效IP，帮助家长排忧解难。“护苗在行动”下设多个栏目，家长可以通过“绿书签·安全问题早知道”栏目，了解网络安全、儿童身体及心理健康等未成年人保护相关知识；亦可通过“教育空间”栏目，跟随教育专家学习教育方法，从“孩子犯错了怎么办”到“如何和青春期的孩子沟通”，涉及家庭教育的方方面面。

此外，快手还积极发挥平台内容优势，打造了“育儿大咖说”和“省心父母宝典”等自制IP，邀请行业专家帮助宝妈、宝爸们解决育儿难题。其中既有“知心姐姐”卢勤和中央电视台主持人敬一丹传授“从容育儿”的经验，也有青少年心理问题专家李玫瑾指导家长如何进行“心理抚养、心理教养”，给出实操性的建议——“家长及时的呼应、陪伴和照顾、情感沟通、以身示范，这些都是非常重要的，是‘心理抚养’中‘抚’的部分，无声之中胜有声。”

长久以来，快手始终秉持企业社会责任，关爱未成年人健康成长。快手的“护苗”举措不仅体现在快手应用内，还延伸到了更广阔的地方。2018年，快手与中国青少年发展基金会成立“快手科技青少年幸福成长专项基金”，首期捐赠总额1000万元，分5年实施。基金旨在通过公益项目，实现青少年网络安全家庭教育、学校教育和社会教育全方位覆盖。2021年7月，河南遭遇特大暴雨灾害，快手捐赠5000万元驰援河南，并开展了针对未成年人的专项救助，投入1500万元用于校舍修缮、受灾大学新生助学、女童求学圆梦行动等公益项目。

运动关乎孩子的健康成长。2021年，快手继续与姚基金合作，推出“青少年健康成长助力计划 ”，通过捐赠装备、选派志愿者支教、开展专业篮球集训和联赛等方式，定向支持河北、辽宁、湖南等地的乡村学校，让乡村地区孩子因体育而快乐成长。

作为一个温暖的社区平台，快手携手各地主持人和媒体发起“乡村心愿单“活动。2022年2月，“乡村心愿单”首期活动中，快手为辽宁省昌图县太平镇希望学校捐赠包子机，让200多名乡村孩子吃上了开学的第一顿包子。活动直播观看总人数超过1000万，还获得了快手用户的爱心接力。

据悉，快手将持续关注未成年人保护，继续完善相关产品功能、丰富优质内容，不断践行护航下一代的企业社会责任。

(责编：曹淼、李源)