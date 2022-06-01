图片来源：市场监管总局官网

人民网北京6月1日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局部署在全国范围内开展2022年儿童和学生用品安全守护行动（以下简称守护行动），进一步夯实儿童和学生用品质量基础，集中整治质量突出问题。

守护行动聚焦儿童口罩、儿童护具、儿童玩具、儿童服装、儿童家具和学生文具等重点产品，强化“三无”等标识不规范行为整治，开展校园周边及产业集聚区质量安全专项治理，严厉查处涉及人身健康安全指标不合格的产品。

此外，守护行动将针对水晶泥、假水、盲盒等“新奇特”玩具和文具开展质量安全隐患排查，及时发现和处置苗头性风险，锁定开学季、节假日等时间节点，加强“网红”玩具质量安全治理，强化网售产品质量监管，严厉打击销售假冒伪劣、无CCC认证标识产品等质量违法行为。

据介绍，此次行动坚持质量监管和帮扶服务并重，以“提质强企”行动落实帮扶举措，压实企业主体责任。鼓励建立标准化示范试点项目，多渠道多方式促进生产经营主体质量提升。

(责编：杨曦、吕骞)