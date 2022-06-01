原标题：职等你来 就业同行——2022“百日千万网络招聘专项行动”暨浙江省高校毕业生就业实习网络招聘月活动正式启动

为全面贯彻落实党中央、国务院稳就业保就业决策部署，搭建毕业生和用人单位高效对接通道，促进我省高校毕业生就业，由省人力社保厅主办的2022“百日千万网络招聘专项行动”暨浙江省高校毕业生就业实习网络招聘月活动于5月28日正式启动。

为精准支持山区26县就业创业，省人才市场专门邀请了衢州市和丽水市人力社保局的局领导走进直播间，向毕业生推介当地产业需求及人才政策，助力山区26县做好引才工作。同时，直播间还邀请了浙江大学、浙江工业大学、浙江经贸职业技术学院的3位高校就业处负责人作分享交流，帮助毕业生提升求职技巧，规划职业道路。

直播带岗环节中，衢州、丽水代表企业浙江华友钴业股份有限公司、浙江金马逊机械有限公司以及浙江省建设投资集团股份有限公司、杭州钢铁集团有限公司、浙江传化化学集团有限公司等8家优质企事业单位在直播间全面展示企业概况，并给高校毕业生带来众多有职业发展前景、优厚福利待遇的岗位。直播期间总计4.5万余人次观看，收到简历2300份。

借此直播契机，迭代升级后的浙江人才网2.0版也于当日正式上线运行，新网站整合全省公共就业人才机构招聘信息，打造全省招聘信息权威发布主渠道，注重用户体验感提升，实现人岗智配、信息智推。同时，网站还增设了“中介机构”专区，成为市场化人力资源机构共同参与提供服务的平台。

本次网络招聘活动将持续一个月，共有全省11个地市的1000余家知名企事业单位参会，推出各类岗位3.4万个，并设有实习专区，囊括106家单位的实习生岗位3000余个。更多活动详情可进入浙江人才网或手机端搜索“引才云”微信小程序了解。

(责编：曹淼、李源)