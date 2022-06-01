人民网记者 栗翘楚

5月16日，深圳立天眼镜股份有限公司成功通过市场采购贸易将该公司生产的一批眼镜顺利出口。该公司负责人金成日介绍：“市场采购贸易对于我们这些小微企业太方便了，不仅通关手续简单，结汇还能当天到帐，大大缓解了我们这些小微企业的资金压力。”

像立天眼镜这样的小微企业，深圳市龙岗区横岗眼镜城大概还有300多家。市场采购试点地深圳华南城相关负责人安冬介绍，“市场采购贸易简直就像是为横岗眼镜城中小微企业量身定制一样，横岗眼镜城出口涉及120多个国家和地区，市场采购贸易恰好补齐了他们出口的最后一块短板，加上增值税还‘免征不退’，更大降低了他们的经营成本。”

受疫情影响,外贸企业在生产、物流和销售等多个环节面临挑战。今年5月5日召开的国务院常务会议从保订单、提高通关效率等方面确定推动外贸保稳提质的措施，助力稳经济稳产业链供应链。5月26日，国务院办公厅发布《关于推动外贸保稳提质的意见》，提出13条政策措施，主要涉及保障外贸领域生产流通稳定、加大外贸企业财税金融支持力度、进一步帮助外贸企业抓订单、拓市场和稳定外贸产业链供应链等方面。

面对复杂严峻形势，党中央、国务院作出重要部署，稳经济一揽子政策措施提出明确要求。5月31日，商务部副部长盛秋平在国家发展改革委新闻发布会上表示，围绕稳外贸稳外资工作，商务部迅速构建了“3+3”落实框架。首先，从出政策、建机制、优服务三方面为外贸企业纾困，为外贸发展“减压”；其次，将从着力落实好已出台政策、着力推动出台新配套措施、着力稳定外贸外资企业预期三方面入手，政策落实向中小微外贸企业适当倾斜的同时，积极回应外资企业营商便利等诉求。

4月30日，上海、南京、杭州、宁波、合肥5个直属海关发布联合通告，全力保障长三角地区产业链供应链安全畅通。

5月1日凌晨，在上海外高桥港区海关物流监控二科连夜保障下，苏州快可光伏电子股份有限公司的6万个光伏配件从港区提离，转运至浦东国际机场，于5月2日顺利通关出口。该公司成为长三角海关保通保畅协调工作机制建立后，首家在上海外高桥港区口岸享受“绿色通道”快速提离的江苏企业。

畅供应，才能保订单，才能稳外贸。为帮扶外贸企业应对困难挑战，上海外高桥港区海关开通企业咨询“云热线”、设立单证服务“云专岗”、开展申报前“云指导”、接受查验“云预约”、开辟特殊商品“绿色通道”……力争随报随检，即检即放，确保疫情下企业进出口无忧。

今年以来，在严峻复杂的经济形势下，跨境电商海外仓等外贸新业态异军突起，成为稳外贸的重要力量。作为全国跨境电商发展的主阵地，越来越多的宁波企业投身于这一新的赛道，积极开拓海外仓市场，在逆境中寻找新的商业机遇。

“目前我们公司开设了20余个设施先进的海外仓，面积达32万平方米。随着跨境电商业务的发展，海外仓的优势越来越凸显，下一步公司将会继续加大对海外仓的投资。”宁波乐歌人体工学科技股份有限公司海外仓负责人季晓峰说。

“利用跨境电商海外仓，出口企业可以先将商品通过跨境物流运至海外仓库储存，在跨境电商平台实现交易后直接从海外仓送达国外购买者，实现本土销售、本土配送。这种提前备货的模式可以平滑生产、配送周期，规避因疫情等突发原因引起的停工和运输中断等，在畅通稳定全球外贸供应链方面发挥了调节器、缓冲器的作用。”宁波海关口岸监管处行邮监管科副科长陆辰泽表示。

在全球疫情冲击下，“两头在外”的加工贸易受影响更为直接，面临来自需求端和供给端的“双向挤压”，积极开拓国内市场成了加工贸易企业的另一个重要选择。

“在海关优惠政策的扶持下，我们的压力小了，资金更充裕，不仅国外订单保住了，我们在国内市场也有了新突破。”烟台中鲁水产有限公司刘晓娟介绍，今年以来公司累计进出口额500余万美元，同比增长翻番，同时收到国内订单4500个，销售额65万元。

此外，烟台海关还积极鼓励生产经营状况良好的加工贸易企业申请海关AEO认证，助力企业在国际贸易中畅享更多通关便利。今年以来，烟台海关辖区加工贸易企业进出口值33亿美元，同比增长15%。

国家统计局数据显示，1-4月份，我国货物进出口总额125799亿元，同比增长7.9%。其中，民营企业进出口占进出口总额的比重为48.5%，比上年同期提高1.4个百分点。机电产品出口同比增长6.7%，占出口总额的比重为57.9%。我国对“一带一路”沿线国家进出口增长15.4%，其中出口增长12.9%，进口增长18.6%。

在货物进出口持续增长、贸易结构继续优化的同时，内外贸一体化发展正在加快推进。

粤开证券首席经济学、研究院院长罗志恒表示，今年地缘冲突叠加疫情冲击，外贸企业同时面临供给侧和需求端的双重挤压，可以从推动内外贸经营模式转变、推动内外贸产业链融合、提升国际标准体系参与度三个方面着手，创新内外贸融合发展模式。

北京师范大学经济与工商管理学院教授、国际经济与贸易系主任魏浩表示，创新内外贸融合发展模式的核心在于依托数字化、信息化技术，提升生产、销售等环节的智能化和信息化水平，从而降低内外贸融合发展中的信息壁垒。

“在生产方面，利用互联网+制造业提升外贸产品生产的数字化水平，外贸企业不仅能够更精准的匹配需求，也能优化生产环节，提升生产效率；在销售方面，依托数字技术搭建的电子商务平台，外贸企业能够有效整合国内国际市场信息，降低外贸企业的营销成本，调整国内外销售比例，保障自身利润最大化。此外，外贸企业还要积极利用内外贸融合发展中搭建的物流平台，积极对接物流节点，融入国内和国际物流供应链，从而开拓产品销售渠道，优化产品销售网络。”魏浩说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)