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西藏举办夏季高校毕业生专场招聘会 提供1397个就业岗位

2022年06月01日15:52 | 来源：中国新闻网
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原标题：西藏举办夏季高校毕业生专场招聘会 提供1397个就业岗位

　   5月24日，西藏自治区人力资源市场人才广场举办“2022年西藏高校毕业生夏季专场招聘会”。提供就业岗位1397个，其中适合高校毕业生的岗位895个，适合城镇失业人员的岗位499个，涵盖环境监测、法律专员、会计、人事管理、项目总经济师等。

西藏举办夏季高校毕业生专场招聘会提供1397个就业岗位

　　图为求职者给自己心仪的工作投简历。　贡嘎来松　摄

　

　　图为求职者给自己心仪的工作投简历。　贡嘎来松 摄

　　图为求职者给自己心仪的工作投简历。　贡嘎来松 摄

　　记者在招聘会现场看到，高校毕业生和其他社会求职者精神饱满、着装得体，手持精心准备的简历和自荐书，积极与招聘人员交流，详细了解用人单位情况及用人需求，积极寻求适合自己的就业岗位。

　　图为招聘会现场。　贡嘎来松 摄

　　图为求职者线上投简历。　贡嘎来松 摄

　

　图为招聘会现场。　贡嘎来松 摄

　　图为求职者给自己心仪的工作投简历。　贡嘎来松 摄

　　西藏自治区就业服务中心工作人员表示，“下一步，我们将加强市场供需调研，了解企业、求职者双向沟通的难点、堵点，针对不同求职群体需求，搭建专项、专场招聘活动。”(贡嘎来松)

(责编：曹淼、李源)

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