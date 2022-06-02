人民网北京6月2日电 （记者李栋）最新小麦机收进度显示，截6月1日，全国已收获小麦面积6518万亩，投入小麦联合收割机17.4万台，各地抢抓晴好天气，有序推进小麦机收。

分地区来看，湖北麦收进入扫尾阶段；安徽麦收进度过三成；河南过两成半；江苏过一成；陕西近一成；山西、山东也陆续收获。

时下麦浪滚滚，机声隆隆。“我今年种了120亩小麦，预计产量能达12万斤。现在看这小麦的产量还是可以的。”看着联合收割机在麦田里忙碌，河南省驻马店市种粮大户李红心里踏实了不少。“你瞧，今年的麦子籽大饱满，照样又能丰收。”

“今年，全市夏粮播种面积1171.73万亩，比上年增加1.71万亩，其中小麦1168.3万亩，比上年增加3.15万亩，夏粮有望再获丰产丰收。”驻马店市农业农村局相关负责人说。

去年，因遭遇严重洪涝灾害，河南省小麦播期普遍推迟，有1000万亩小麦晚播。“全省组织实施‘全力以赴保夏粮丰收’行动，并及时派出18个小麦专家指导组，线上线下打通麦播技术服务‘最后一米’”。河南省农业农村厅相关负责人介绍，返青期结束时，全省一、二类苗接近九成，与常年基本持平。

农业农村部对全国360个冬小麦农情监测点调度分析显示，今年，全国夏粮6月初将迎来大面积收获。当前，全国小麦集中收获已由南向北陆续展开。农业农村部牵头成立了全国小麦机收工作专班，派出9个工作组专项指导各省小麦机收，确保小麦在适收期应收尽收。

近日，农业农村部下发通知，明确要求在防范“干热风”等灾害的前提下，精心组织好跨区机收作业，跟踪机收队伍行程，落实农机绿色通道政策，及时协调解决跨区机收遇到的困难和问题。“根据小麦成熟时间，及时发布机收作业信息，加快收获进度，做到成熟一块、收获一块，确保‘麦熟有机收、机到有活干’。”农业农村部相关负责人说。

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