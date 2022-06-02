三夏时节看麦收：全国已收获小麦面积6518万亩
人民网北京6月2日电 （记者李栋）最新小麦机收进度显示，截6月1日，全国已收获小麦面积6518万亩，投入小麦联合收割机17.4万台，各地抢抓晴好天气，有序推进小麦机收。
分地区来看，湖北麦收进入扫尾阶段；安徽麦收进度过三成；河南过两成半；江苏过一成；陕西近一成；山西、山东也陆续收获。
时下麦浪滚滚，机声隆隆。“我今年种了120亩小麦，预计产量能达12万斤。现在看这小麦的产量还是可以的。”看着联合收割机在麦田里忙碌，河南省驻马店市种粮大户李红心里踏实了不少。“你瞧，今年的麦子籽大饱满，照样又能丰收。”
“今年，全市夏粮播种面积1171.73万亩，比上年增加1.71万亩，其中小麦1168.3万亩，比上年增加3.15万亩，夏粮有望再获丰产丰收。”驻马店市农业农村局相关负责人说。
去年，因遭遇严重洪涝灾害，河南省小麦播期普遍推迟，有1000万亩小麦晚播。“全省组织实施‘全力以赴保夏粮丰收’行动，并及时派出18个小麦专家指导组，线上线下打通麦播技术服务‘最后一米’”。河南省农业农村厅相关负责人介绍，返青期结束时，全省一、二类苗接近九成，与常年基本持平。
农业农村部对全国360个冬小麦农情监测点调度分析显示，今年，全国夏粮6月初将迎来大面积收获。当前，全国小麦集中收获已由南向北陆续展开。农业农村部牵头成立了全国小麦机收工作专班，派出9个工作组专项指导各省小麦机收，确保小麦在适收期应收尽收。
近日，农业农村部下发通知，明确要求在防范“干热风”等灾害的前提下，精心组织好跨区机收作业，跟踪机收队伍行程，落实农机绿色通道政策，及时协调解决跨区机收遇到的困难和问题。“根据小麦成熟时间，及时发布机收作业信息，加快收获进度，做到成熟一块、收获一块，确保‘麦熟有机收、机到有活干’。”农业农村部相关负责人说。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 科技部：发挥科技创新力量 稳增长稳市场主体保就业促创业
- 人民网北京6月2日电 （记者赵竹青）6月1日，科技部官网发布《关于做好国家高新区、自创区稳增长稳市场主体保就业促创业和2022年高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(以下简称《通知》)，其中明确，落实中小微企业专业技术人员科研项目经费申请、科研成果等申报与国有企事业单位同类人员同等待遇；进一步推行科研助理岗位，大力开发实习见习岗位，实现高校毕业生灵活就业。 文件意在贯彻落实党中央、国务院关于稳增长稳市场主体保就业的决策部署，发挥国家高新区、自创区在稳增长稳市场主体保就业促创业和高校毕业生等青年就业创业工作中的重要作用。…
相关新闻
- 评论
- 关注