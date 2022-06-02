人民网记者 王仁宏

绿色低碳发展是经济社会发展全面转型的复杂工程和长期任务。随着碳达峰碳中和目标的提出，一场广泛而深刻的经济社会变革正全面展开，这既对企业发展提出了更高要求，同时也提供了转型升级的重大机遇。即日起，人民网推出“‘双碳’新机遇 行业新格局”系列报道，探究行业在践行减排降碳过程中的新挑战、新机遇、新成效，观察行业“双碳”目标现状、前景及路线图。

房地产一头连着经济社会发展，一头连着千家万户，是关系国计民生的重要行业，也蕴藏着减排降碳的巨大空间和绿色潜能。

为应对全球气候变暖，2020年我国正式提出“3060双碳”目标。房地产和建筑业作为支柱性产业无疑在减排降碳中肩负重任，如何从“高能耗、高排放”的传统模式转向节能、低碳的绿色发展模式，是摆在房地产和建筑业企业面前的一道时代命题。

传统排碳大户谋转型 绿色低碳发展成行业共识

作为传统的碳排放量大户，建筑全生命周期的碳排放量在全国总排放量中的占比较大，是我国实现“双碳”目标的关键环节。

据中国建筑节能协会统计，从建材生产、建筑施工及建筑运行的全过程看，2019年我国建筑领域碳排放约占全国碳排放总量的50.6%，其中，建材生产的碳排放占全国碳排放28%，建筑施工碳排放占总排放的1%，建筑运行阶段的碳排放比例为21.6%。

能源消费是碳排放的主要来源。根据国家统计局数据显示，2011-2019年，中国建筑业能源消费总量逐年上升，2019年达到9142万吨标准煤。

“建筑业发展影响到生活的方方面面，建筑业的转型升级必然要转向绿色低碳，不仅关系现在，也关乎未来，对实现碳达峰、碳中和有显著的作用和影响。”中国建筑科学研究院建筑环境与能源研究院院长徐伟表示。

当前，在行业增长趋缓的背景下，房地产企业的规模增长将面临“天花板”，亟需寻找新的发展空间。与此同时，人们愈发重视居住空间的体验感，绿色、舒适、健康的居住环境成为生活消费的重要需求和关键考量。

对于建筑和房地产企业来讲，“双碳”目标的提出意味着更高的建设标准。在“双碳”和对美好生活追求的双重市场驱动下，加快行业转型升级、推动建筑业绿色高质量发展是大势所趋，“减碳”已成行业共识。

朗诗地产运营支持中心总经理展炜表示，由于取暖和制冷需求，建筑运营的碳排放居高不下。在降低建筑总能耗的基础上实现健康和舒适度的提升，是从业者思考努力的方向，也是行业未来发展的重要目标。在“能耗双控”要求下，绿色低碳已迫在眉睫，或将直接影响高能耗企业的生存发展，绿色低碳将成为企业的核心竞争力之一。

循环利用、智能管理……房地产企业探索绿色发展

近年来，部分房地产企业通过加大地产科技研发投入，探索5G、物联网、人工智能、建筑机器人等新技术在工程建设领域的应用，以期通过绿色建筑、装配式建筑等路径实现行业绿色转型。

博智林建筑废弃物再利用流动制砖车。受访者供图

在广东佛山，一处在建的住宅项目现场，建筑垃圾经过一台制砖车的加工处理便能“变废为宝”，成为可以就地使用的路面彩砖。在这个名为凤桐花园的项目中，像这样通过流动制砖车消纳的建筑垃圾已累计达450吨，生产路面彩砖超过20万块。

不仅在建造环节，房企亦在设计、选材、运营等各个环节进行探索，推动绿色创新突破。其中，装配式建筑成为提质增效、促进建造变革的重要抓手。

相比传统建筑，装配式建筑具备可拆解、可移动、可重组、可循环利用等特性，具有工业化程度高、建造周期短、构配件运输便捷、节能环保等优点，高度契合低碳建造、绿色建筑和循环经济的建筑业发展趋势。

在各地土拍政策中，目前已有不少地方将装配式建筑开发占比作为“双集中”供地拍卖的竞拍条件。

在政策鼓励下，房地产企业正积极参与装配式建筑的发展。住建部数据显示，2020年，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑共计6.3亿㎡，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%。

“‘双碳’发展是重大战略历史机遇期，而建筑工业化，正是实现建筑业‘碳中和’的必然要求。”在远大住工集团董事、总裁唐芬看来，当下，面对建筑业绿色转型的迫切需求，加快新型建筑工业化发展不是选择题，而是必答题。

博智林机器人与智能产品研究院研发总监李许表示，博智林正通过“建筑机器人+装配式建造”的模式解决行业发展痛点。其研发的建筑机器人通过高质量、稳定的施工，以及数字化、智能化的智慧工地管理，提高作业效率，减少施工的返工率，并通过科学的材料算量系统，减少建筑材料的浪费，降低工业污染排放及碳排放。

稳扎稳打、循序渐进……多方合力应对挑战把握机遇

“当前，我国正在制定完善‘1+N’政策体系，作为实现‘双碳’目标的时间表、路线图，并提出分行业、分地区的政策落地要求。总体来看，建筑领域能否构建起来符合‘双碳’工作目标的技术体系、标准体系、政策法规体系、市场体系以及能力体系是‘双碳’工作落实到位的关键。”中国建筑节能协会会长、住建部科技司原巡视员武涌表示。

2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，为工业、交通运输、建筑等领域实现碳达峰制定了路线方针。其中在建筑业，明确要推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，推动建材循环利用，强化绿色设计和绿色施工管理。

同时，我国已陆续颁布支持超低能耗建筑建设的有关政策，从奖励、补贴等多方面为绿色技术的研发和推广给予政策支持，并通过绿色债券等金融方式对绿色低碳建筑项目予以资金保障。

不过，绿色低碳转型并非易事，也不能一蹴而就。专家表示，未来仍需充分考虑各地经济社会发展水平，在稳扎稳打、循序渐进中，给出切合实际的作业书和计划表。城乡建设和管理模式的绿色低碳转型、节能低碳建筑的发展、建筑用能结构的优化、农村农房建设和用能的低碳转型是未来推进建筑业绿色发展的重要方向。

徐伟表示，房地产作为国民经济的支柱产业之一，向绿色低碳发展转型是其必然选择。通过政策为引导，标准为约束，技术为支撑，提升节能、低碳意识，不断提升行业整体节能降碳水平。

作为建筑行业，“双碳”为行业从传统转向绿色、低碳的未来产业提供了宝贵机遇，更好帮助人们提升生活幸福感，也为未来行业绿色低碳发展打下坚实的基础。“我们应看到，挑战与机遇并存。过去高污染、高能耗、高排放的企业将逐渐被淘汰，只有抓住绿色机遇才能为企业、行业未来发展赢得更大空间。”武涌说。

远洋集团可持续发展总监王宇添表示，随着国家“双碳”战略的推进，越来越多的企业响应“碳中和”目标、提高节能减排意识。房地产企业可在创建健康适度的生活方式、环境友好的绿色生产方式上承担起更多责任。未来，更具节能减排意识的企业或可有效发挥行业引领作用，也将有机会在领域内重塑竞争力。

(责编：王仁宏、吕骞)