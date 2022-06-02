人民网北京6月2日电 （记者李栋）5月中旬以来，我国夏粮由南到北次第开镰。记者从国家粮食和物资储备局获悉，今年夏粮收购量预计稳中有增，2022年新麦正式开秤收购呈现质、量、价“三高”态势。

从价格看，今年，国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策。国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云介绍：“小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平分别为每50公斤115元、124元、129元、131元，较上年均有提高。”

夏粮以小麦为主，约占全年产量1/4，如何做好收购各项准备？秦玉云表示，粮食和储备系统通过深入田间地头，实地查看夏粮生产情况，面对面了解农户售粮意愿。通过走访各类粮食企业，听取形势预判和收购打算，并加强部门间沟通会商，及时互通信息共商形势，进一步摸清收购底数，为精准制定收购方案提供支撑。

“在夏粮收购保障方面，各地通过积极腾仓、集并等方式扩大收储能力，不少库点设置了预约收购、订单收购、绿色通道等，以减少售粮排队时间，确保疫情防控和粮食收购两不误。”秦玉云说。

今年国家继续在部分主产区实行小麦最低收购价政策，价格水平进一步提高。目前中储粮为最低收购价收购准备仓容4000多万吨，主产区直属企业陆续完成仓房清理消毒、收购人员培训并积极对接农发行，确保收购资金到位，做到“仓等粮、人等粮、钱等粮”。

近日，国家粮食和物资储备局下发通知，明确要求加强对市场化粮油收购的监督检查，严厉打击压级压价、囤积居奇、哄抬物价等价格违法行为，防止发生任何形式的“打白条”等拖欠农民售粮款的违规违法行为，让农民售“明白粮”“放心粮”“舒心粮”。

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