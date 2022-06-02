人民网北京6月2日电 （记者车柯蒙）今年实施新的组合式税费支持政策，是在复杂严峻国内外形势下，我国应对经济下行压力、稳住宏观经济大盘的关键性举措。记者从国家税务总局了解到，超过98%的符合条件的企业已享受税费优惠政策。

日前，税务总局在全国范围内开展了新的组合式税费支持政策落实情况专项调查评估，对全国涵盖不同行业、规模、注册类型的15160户纳税人缴费人，开展线上问卷调查和“面对面”访谈。调查结果显示，98.1%的纳税人缴费人对税务部门落实新的组合式税费支持政策的举措表示满意。

据了解，新的组合式税费支持政策包括退税、减税、免税、缓税、降费、缓费，政策生效和截止时间节点不尽一致。税务总局在政策落实推进过程中，根据政策要求迅速准备、紧密排期，把握节奏、科学统筹，按照既定时间表、路线图有序推进实施，迅速落地兑现。调查结果显示，超过98%的符合条件的企业已享受税费优惠政策。

当前，我国经济发展面临较大下行压力，为市场主体添信心增底气，是国家实施新的组合式税费支持政策的重要目的之一。调查结果显示，92.82%的纳税人缴费人认为新的组合式税费支持政策对企业生产经营有着“非常积极”或“比较积极”的影响。

与此同时，看得见的政策“红利”，让纳税人缴费人的获得感更强。调查结果显示，92.75%的纳税人缴费人表示对于新的组合式税费支持政策“获得感很强”或“获得感较强”。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示，新的组合式税费支持政策实现了退税、减税、免税、缓税、降费、缓费等政策叠加发力，多种形式为纳税人缴费人减负增效。一方面，继续支持制造业和中小微企业发展，缓解企业现金流压力，提升企业经营信心；另一方面，加大企业创新激励力度，有利于加速推进制造业高质量发展，巩固壮大实体经济根基，增强创新发展潜力。

中山大学教授杨小强责任认为，税务部门将大量资金“活水”直达企业，进一步增强了企业发展的底气、勇气和信心，也为经济社会发展添注了强劲动力。

中央财经大学财政税务学院院长白彦锋指出，在国际环境复杂多变、疫情冲击较大的背景下，在时间紧、任务重的情况下，我国税务部门有力有序落实落细一揽子组合式税费支持政策，表现出了较强的税收治理能力，将对我国优化税收营商环境，保持在国际竞争中的有利地位产生积极影响。

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