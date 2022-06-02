人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

北京谱仪III开创探索正反物质不对称性的新方法

2022年06月02日09:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月2日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，北京谱仪III合作组实现了一种创新实验方法，为研究物质和反物质不对称性提供了极其灵敏的实验探针。相关研究成果于2022年6月2日在《自然》杂志上正式刊发。

尽管在宇宙大爆炸之初应该产生等量的正反物质，为什么我们的宇宙却只有物质组成而非反物质？这个问题困扰了科学界半个多世纪。物质和反物质遵循不同的规律吗？粒子衰变为研究正反物质不对称性提供了重要线索：如果粒子和反粒子的衰变模式存在差异，那么这些差异可能是导致我们今天丰富的物质世界形成的原因。然而，由于粒子衰变通常是由多种相互作用诱导发生的，比如一种类似质子的短寿命粒子叫做科西超子，它的内部含有两个重的奇异夸克和一个轻夸克,带一个负电荷，其衰变过程中既有弱也有强作用发生，如何识别是哪种作用导致正反物质衰变行为不同呢？北京谱仪III实验最近首次利用处于量子纠缠的正反科西超子对的级联衰变，成功地把导致正反物质不对称的弱作用力从强作用力中分离出来，这一创新方法和实验结果引起该领域世界同行的密切关注。

实验数据是北京谱仪III实验国际合作组收集的，合作组成立于2008年，是由来自亚洲、欧洲和美洲等17个国家80个研究机构约500名科学家组成的国际合作组。在北京谱仪III实验中，电子与其反粒子正电子碰撞的能量是其固有质量的上万倍。在这些碰撞中，电子和正电子湮灭，并从释放的能量中产生其他粒子或粒子对。在这项新的研究中，科研人员利用正反科西超子的“自旋”信息和量子关联来揭示正反物质不对称性，粒子物理学家称为“CP破坏”。超子衰变是寻找CP破坏的一个很有希望的狩猎场，因为它们的“自旋”方向可以通过其“子粒子”的衰变直接测量。考虑成对的正反超子级联衰变，可以把强力和弱力的贡献分开，导致对CP破坏测量的敏感度显著提高。北京谱仪III实验这一创新方法为寻找CP破坏提供了一种全新的视角。

尽管《自然》一文中给出的结果显示没有CP破坏的迹象。然而，这一创新方法为科学家未来确认或排除超出标准模型的CP破坏来源带来了希望。“这是理解正反物质不对称性的一个里程碑，我期待北京谱仪III合作组将取得更多成就。”中科院院士，高能物理研究所所长王贻芳研究员说。“北京谱仪III实验的灵敏度远高于之前费米实验室的HyperCP实验，是HyperCP实验单事例灵敏度的1000倍，这得益于北京谱仪III实验上正反科西超子的自旋极化和量子纠缠。”北京谱仪III国际合作组发言人李海波研究员强调说。

北京谱仪III探测器是我国自主研发的大型高能实验装置，吸引了来自17个国家的80家科研机构约500个科研人员，是目前国内正在运行的最大国际合作组，这一结果是由中国科学家和国外合作者共同完成的，是国际合作的典范。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
北京谱仪III开创探索正反物质不对称性的新方法
　　人民网北京6月2日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，北京谱仪III合作组实现了一种创新实验方法，为研究物质和反物质不对称性提供了极其灵敏的实验探针。相关研究成果于2022年6月2日在《自然》杂志上正式刊发。…
科技部：发挥科技创新力量 稳增长稳市场主体保就业促创业
　　人民网北京6月2日电 （记者赵竹青）6月1日，科技部官网发布《关于做好国家高新区、自创区稳增长稳市场主体保就业促创业和2022年高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(以下简称《通知》)，其中明确，落实中小微企业专业技术人员科研项目经费申请、科研成果等申报与国有企事业单位同类人员同等待遇；进一步推行科研助理岗位，大力开发实习见习岗位，实现高校毕业生灵活就业。 文件意在贯彻落实党中央、国务院关于稳增长稳市场主体保就业的决策部署，发挥国家高新区、自创区在稳增长稳市场主体保就业促创业和高校毕业生等青年就业创业工作中的重要作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部