人民网北京6月2日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，端午节期间（6月3日至5日），我国南方地区有强降雨过程，华北、东北、西北地区等地有小到中雨或雷阵雨，局地伴有强对流天气；另外，3日华北、黄淮等地部分地区有35-38℃的高温天气，4日起高温缓解。

3日至6日，贵州及江南大部、华南等地将先后有大到暴雨，部分地区有大暴雨，上述地区还将伴有短时强降水、局地雷雨大风等强对流天气。其中，贵州东南部、湖南中南部、江西中南部和东北部、安徽南部、浙江西南部、福建北部和西南部及广东北部、广西中北部等地部分地区累计降雨量有100-180毫米，广西东北部局地有250毫米以上；最大小时降雨量30-60毫米，局地可达80毫米以上。3日至4日暴雨主要影响贵州、湖南和广西、江西等地；5日强降雨区加速东移，湖南南部、江西中南部和东北部、安徽南部、浙江西南部、福建北部和西南部、广东北部、广西东部等地将出现强降雨；6日，强降雨区继续东移，主要影响江西东南部、福建和广东等地。

3日，北京南部、河北中南部、山东大部、河南大部、苏皖北部及关中平原等地天气晴热，日最高气温35-38℃；4日，高温天气范围和强度都将减小，上述地区最高气温一般在30-33℃；5日，河南中部、山东西南部等地最高气温35-37℃。3日夜间至5日，京津冀、内蒙古东南部、辽宁、吉林等地部分地区有雷阵雨，雨量分布不均，局地有大雨，上述地区还将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

受持续性降雨天气影响，预计6月3日至6日，安徽南部、江西东部、福建北部和西部、广东西北部、广西北部、贵州东南部、四川芦山震区的山洪和地质灾害气象风险较高，其中，广西北部局地山洪和地质灾害气象风险高；湖南南部、广西北部局地中小河流洪水气象风险较高。

气象专家提醒，5月下旬以来南方持续降雨，预计端午节期间还将有强降雨，并与前期强降雨区叠加度高，需继续加强灾害隐患点的巡查排险、雨情水情监测以及山塘水库的安全调度，防范山洪、地质灾害、中小河流河水和城乡积涝等灾害。临近高考，公众需提前做好防范、应对的准备工作。此外，华北黄淮等地天气晴热，假期外出游玩时务必注意做好防暑降温工作、并加强野外用火规范，防范森林草原及城镇火灾；6月强对流天气增多，请密切关注天气变化，户外活动前需查看最新天气预报预警信息，合理安排出行。

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