人民网北京6月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2022年中央财政支持普惠金融发展示范区名单，并下达奖补资金预算22.8亿元。

财政部要求，加大示范区建设力度。省级财政部门要履行牵头责任，加强部门协同和政策联动，因地制宜建立对示范区的激励约束机制，指导督促示范区落实落细示范区建设方案，探索财政支持普惠金融发展有效模式，形成可复制、可推广经验，树立标杆，打造样板，切实引导普惠金融服务增量、扩面、降本、增效。

同时，加强奖补资金管理。省级财政部门要规范奖补资金分配、使用和管理，加强全流程监督，切实提升资金使用绩效。

2022年中央财政支持普惠金融发展示范区名单及奖补预算。 制表：王震

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