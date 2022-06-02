人民网北京6月2日电 （记者罗知之）今日，人民银行、外汇局举行新闻发布会，解读国务院常务会议部署有关扎实稳住经济的金融政策。人民银行副行长、外汇局局长潘功胜在会上表示，人民银行、外汇局将靠前发力，适当加力，继续加大稳健货币政策实施力度，营造良好的货币金融环境，与有关部门齐心协力，推动一揽子政策尽快落地，发挥好稳住经济和助企纾困的政策效应，保持经济运行在合理区间。

“自5月23日国务院常务会议部署稳经济一揽子措施工作以来，人民银行、外汇局抓紧落实会议精神，联合银保监会召开主要金融机构以及全系统会议，部署落实稳定信贷增长的工作措施。印发了推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷的长效机制、进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场、支持高新技术和‘专精特新’企业开展跨境融资便利化试点等一系列文件，进一步稳固金融对实体经济的支持力度。”潘功胜说。

潘功胜介绍，人民银行、外汇局在实施货币信贷政策时注重把握三个原则：一是在稳定经济增长的同时，有利于经济长期可持续发展。二是在稳定经济增长的同时，保持就业稳定、价格稳定和国际收支平衡。三是在稳定经济增长的同时，指导金融机构坚持市场化和审慎经营，有效防范金融风险。

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