原标题：到2025年城镇新增就业175万人

日前，市就业工作领导小组发布《天津市贯彻落实〈“十四五”就业促进规划〉实施方案》（以下简称《方案》），将深入实施就业优先战略，健全有利于更加充分更高质量就业的促进机制，持续完善政策体系、强化培训服务、注重权益保障，千方百计扩大就业容量，努力提升就业质量，着力缓解结构性就业矛盾，切实防范和有效化解规模性失业风险。

《方案》明确主要目标：到2025年，要实现就业形势总体平稳，城镇新增就业175万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，重点群体就业保持稳定；就业质量稳步提升；结构性就业矛盾有效缓解；创业带动就业动能持续释放；风险应对能力显著增强。

坚持经济发展就业导向，不断扩大就业容量

《方案》提出，要坚持经济发展就业导向，不断扩大就业容量。具体举措包括：

一是强化就业优先导向的宏观调控，制定实施宏观政策时充分考虑对就业的影响。发挥投资关键性作用，谋划建设一批利长远、增后劲的重大项目，保持投资合理增长，有效拉动就业。加快培育建设国际消费中心城市，培育地标性商圈，增强消费对就业的促进作用。

二是促进制造业高质量就业。落实制造业立市战略部署，重点培育信创、高端装备、集成电路等10条以上重点产业链，打造更多就业增长点。

三是扩大服务业就业。全力推动实施《天津市服务业扩大开放综合试点总体方案》，实施天津市促进现代服务业数字化三年行动，大力发展现代都市型农业，支持服务外包产业创新发展，支持举办夜市、集市、购物节、美食节等多种形式的消费促进活动，推动新建品牌连锁便利店，提供就业岗位。稳定开发社区超市、便利店、社区服务和社会工作服务岗位。

四是拓展农业就业空间。加强现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇和农业现代化示范区建设，打造小站稻、奶牛、水产品、蔬果等农业全产业链，提升农业价值链，吸纳带动更多就业。实施家庭农场培育百千万工程，开展家庭农场经营者培训及高素质农民培训。

五是支持中小微企业和个体工商户持续稳定发展增加就业。持续减轻中小微企业和个体工商户负担，落实援企惠企政策，促进民营企业吸纳就业。

培育接续有力的就业新动能

《方案》提出促进数字经济领域就业创业，支持中新天津生态城建设北方大数据交易中心；实施天津市制造业数字化转型三年行动，大力推进数字产业化和产业数字化，推动渤海商品交易所、天津粮油商品交易所扩大交易规模，创新交易模式，吸引更多劳动者就业；支持多渠道灵活就业和新就业形态发展，加大新就业形态劳动者自主创业支持力度，支持网络零售、移动出行、快递物流等新业态发展，鼓励居家就业、远程办公、兼职就业，增加灵活就业和新就业形态就业机会；提高区域就业承载力，“津城”提升制造业产业能级，打造都市产业发展核心区，推动高端服务业集聚发展；“滨城”以各开发区为核心载体，集中布局一批先进制造业集群，加快航运服务、融资租赁、跨境电子商务、临空物流等现代服务业集聚。

强化创业带动作用，放大就业倍增效应

《方案》明确，我市将继续强化创业带动作用，放大就业倍增效应。持续推进我市优化营商环境三年行动计划和“一制三化”审批制度改革3.0版；落实全国统一的市场准入负面清单制度；提升企业开办标准化、规范化、便利化水平；建立便利、高效、有序的市场主体退出制度；实行以公平为原则的产权保护制度。

在加强创业政策支持方面，落实小微企业税费优惠、重点群体创业税收优惠等各项支持政策，进一步降低创业成本；落实创业担保贷款及贴息政策，提高贷款便利度；搭建投融资对接服务平台，拓宽企业直接融资渠道；支持符合条件的企业上市、在新三板挂牌、在区域性股权市场挂牌融资，在多层次资本市场发行债券融资。同时，实现创业资源开放共享，实施《天津市大型科研仪器设施开放共享管理办法》，建设完善大型科研仪器开放共享平台，推动大型科学仪器设施开放共享。鼓励引导各类群体投身创业，探索开辟退役军人专区和退役军人就业创业园地；推进天津经济技术开发区、天津滨海高新技术产业开发区、天津港保税区、东丽区双创示范基地加快建设。

完善重点群体就业支持体系，增强就业保障能力

《方案》着重指出将聚焦高校毕业生等重点群体，坚持市场化社会化就业与政府帮扶相结合，促进多渠道就业创业。创造更多有利于发挥高校毕业生专长和智力优势的知识技术型就业岗位，落实天津市鼓励引导人才向基层一线流动的若干措施，引导高校毕业生到城乡基层就业，扩大基层教育、医疗卫生、社区服务、农业技术等领域就业空间，为有意愿、有能力的高校毕业生创新创业提供资金、场地和技术等多层次支持；将留学回国毕业生及时纳入公共就业人才服务范围，鼓励高校毕业生参加职业技能培训，多渠道发布就业见习岗位需求，常态化举办“百日千万网络招聘”“津英就业”等系列专场招聘活动，对困难高校毕业生实施重点就业帮扶。

《方案》高度重视城镇青年就业，提出要为城镇青年创造多样化就业机会，增强城镇青年职业发展能力，强化城镇青年就业帮扶；加强退役军人就业保障，完善退役军人安置制度，支持退役军人自主就业；推进农村劳动力转移就业。

继续提升劳动者技能素质，缓解结构性就业矛盾

《方案》明确，“十四五”期间，我市将继续提升劳动者技能素质，缓解结构性就业矛盾。大规模多层次开展职业技能培训，以“海河工匠”建设为抓手，深入实施职业技能提升行动，健全终身职业技能培训制度，力争开展各类补贴性职业技能培训70万人次左右；实现培训供给多元化，发挥企业培训主体作用，在先进制造业、先进服务业、战略性新兴产业、信创产业等领域建设企业培训中心、企业公共实训基地，政府补贴培训项目全部向具备资质的职业院校开放，职业院校、职业培训机构等培训载体面向各类劳动者开放；定期发布《市场紧缺职业需求程度及培训补贴标准目录》，引导培训资源加强急需紧缺技能人才培训；采取政府补贴培训、企业自主培训、市场化培训等多样化的培训方式，广泛开展订单式、套餐制培训，探索“互联网+职业技能培训”。

在构建系统完备的技术技能人才培养体系方面，《方案》明确提出将推动职业技术教育提质培优，围绕我市战略性新兴产业、支柱产业调整技工院校专业设置，鼓励社会力量举办技工院校；开展“1+X”证书制度试点工作；推动学习成果认定与学分转换。成立产教融合研究院，指导职业院校紧密对接智能科技、生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业，航空航天、装备制造、石油化工、汽车工业等传统优势产业以及养老、托育、家政、健康等现代服务业，优化专业布局，加强专业建设。加快构建服务产业学科集群，聚焦我市重点产业链，建设40个左右“学科+产业”的服务产业特色学科群。

优化就业环境，提升劳动者收入和权益保障水平

我市将持续改善劳动者就业条件，合理增加劳动报酬；实施天津市工伤预防五年行动计划，健全预防、补偿、康复三位一体的工伤保险制度体系，推动简单重复的工作环节和“危繁脏重”的工作岗位尽快实现自动化智能化，加快重大安全风险领域“机器换人”；促进平等就业，加大对基层一线人员奖励激励力度，增加基层单位、一线岗位、技能人才评先评优比例；努力消除就业歧视，依法保障妇女在就业创业、职业发展、技能培训、劳动报酬、职业健康与安全等方面的权益；扎实做好劳动权益保障。

据介绍，为了妥善应对潜在影响，防范化解规模性失业风险，我市将完善就业失业统计监测调查体系，加快构建系统完备、立体化的就业失业监测网络，对重点行业、重点企业实施动态跟踪监测；完善失业保障体系，深入推进失业保险待遇“畅通领、安全办”工作，及时足额发放失业保险待遇；实施失业保险稳岗返还政策，对不裁员或少裁员企业给予失业保险费返还；鼓励企业在职职工提高技能，落实参保职工技能提升补贴政策。

《方案》特别就积极应对人工智能等智能化技术应用对就业的影响，提出了相应举措：推动建立人工智能等智能化技术应用对就业影响的跟踪研判和协同应对机制，为劳动力实现转岗就业提供支持；开展人工智能应用适应性、储备性培训，培养更多适应人工智能发展的高素质人才，推动产业结构、就业岗位和劳动者技能协同升级。

(责编：曹淼、李源)