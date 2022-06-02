原标题：辽宁出“硬招”“实招”力保“毕业季”就业稳定

记者从辽宁省稳就业工作新闻发布会上获悉，在毕业季来临之际，辽宁省积极研判当前高校毕业生就业形势，拿出“真金白银”，推出“硬招”“实招”促进高校毕业生就业政策举措，尽最大努力帮助高校毕业生群体就业创业。

“例如，我们面向毕业离校三年未就业高校毕业生及下半年毕业的在校生，开展3至6个月的免费专业转换及技能提升培训，补贴标准为每人每月1500元至2000元，补贴直补培训机构，以此增强毕业生适应产业发展、岗位需求的就业创业能力。”辽宁省人力资源和社会保障厅厅长李安财说，此外，我们呼吁全省的企事业单位多开发适合高校毕业生的见习岗位，以此提升他们的各项技能。

各方力争在离校前再促进一批大学生就业创业。深入实施青年见习岗位拓展计划，加大供需对接力度，在全省募集不少于2万个适合高校毕业生的优质见习岗位；深挖公共部门岗位潜力，事业单位公开招聘拿出一定比例专门用于招聘应届毕业生；开发城乡社区专职工作岗位，稳步扩大“三支一扶”计划岗位招募规模，继续开展科研助理招聘和基层医疗卫生岗位招聘。

对于当前离校未就业高校毕业生，辽宁正采取实名制管理，准确掌握他们的就业、创业、培训等需求，一对一地为每位有就业意愿的毕业生精准提供岗位推荐、创业指导、技能培训等公共服务。“截至4月底，有85所高校书记校长通过线上或线下方式走访了2176家企业，促成企业新增就业岗位39621个、新建校企合作实习实践基地115个。”辽宁省教育厅一级巡视员李庆才说。（记者白涌泉）

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