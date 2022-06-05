人民财经观察：一颗小粽子撑起百亿市场 众多新消费品牌争相入局
蜜枣粽、豆沙粽、鲜肉粽、燕窝水晶粽、奶茶水晶粽、咸蛋黄粽、折耳根粽、螺蛳粉粽、自热锅粽、茶饮口味粽、一口粽……今年端午季叠加“618”网络消费节，不少消费者纷纷表示，粽子的包装和口味都让人眼前一亮，“老字号”不“老”，“新品牌”很“潮”。
据五芳斋招股书，预计到2024年我国粽子市场规模将增长至102.91亿元，2020年至2024年的年复合增长率预计为7%。
京东发布的数据显示，今年端午节推出的新口味粽子超过130种，销量环比增长近5倍。地方菜食材的“加入”，也让粽子口味焕新，并获得消费者认可。比如，松茸鲜肉粽、佛跳墙粽、香辣小龙虾粽，均以超10倍的销量环比增幅引领新口味粽子消费新风尚。
不仅新粽子的品种越来越多，如今我国已经建立了一条完整的粽子产业链，包括糯米种植、粽叶、粽子生产销售等。
天眼查数据显示，我国现有5000余家企业名称和经营范围含“粽子”，其中超8成为个体工商户，88%的相关企业注册资本在100万元以下。随着人们消费习惯的改变，速冻和真空包装粽子越来越受欢迎。我国粽子相关企业注册的商标里，超5成为食品和方便食品类，其中商标状态为已完成注册的占66%。天眼查研究院分析发现，在专利中，外观设计专利所占比重最大，达38%。从2017年起，粽子相关企业知识产权数量突飞猛进，商标、专利和软件著作数量均在2020年达到顶峰。
端午节假期，记者走访北京各大超市发现，除去北京稻香村、五芳斋、真真老老等传统“老字号”企业外，以三全、思念、桃李面包等为代表的食品企业也开始抢滩粽子市场，此外还有以喜茶、奈雪的茶、星巴克等为代表的品牌纷纷跨界。
业内人士认为，端午节作为三大传统节日之一，传统“老字号”抓住节日商机推陈出新，既可以巩固品牌优势，还可以拉近与年轻消费者之间的距离。茶品烘焙、线下餐饮商家抓住年轻消费者尝新的需求，推出新口味粽子，实现了品类延伸，提升了品牌知名度。与此同时，消费者在品尝不同口味粽子的同时，也能感受到传统粽子“花样”变身的背后是国货近年来不断求新求变的发展步伐。
事实上，在传承中的创新，传统“老字号”们以及新消费品牌注重的仍是对技艺的坚守。例如湖州地区的“枕形粽”以及丽水遂昌的“长粽”，因为工艺的需要必须手工制作，可以让更多人认识、知晓粽子背后的文化。
值得一提的是，通过行业多年的推广和场景展示，加上冷藏保鲜技术，粽子实现了全年生产和消费，赢得了大众消费市场，已经由节令型产品变成了日常消费品。
“粽子我们全年都在包都在卖，口味有蜜枣的，有豆沙的，还有肉粽子，蛋黄粽，每天进来买菜的顾客会带几个回去，临近端午节每天就会多包一些，也都能卖完。”北京某超市工作人员告诉记者。
业内人士认为，粽子从节令产品变为日常消费品，说明人们生活水平在不断提高。不同于以往只有节令节日才可以买到，现在各商超均拓展了线上销售渠道，粽子的日常供给变得更加丰富，消费者只要想吃粽子通过多渠道都可以买到。
如今，随着Z世代消费群体对新事物接受程度逐渐提高，更多富有特色的产品和销售方式进一步助力粽子市场，赋予粽子创新力，提供给了消费者更多的选择，也带来了对整个传统文化的保护和传承。
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