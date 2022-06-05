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神舟十四号载人飞船发射取得圆满成功

2022年06月05日11:02 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年6月5日10时44分，搭载神舟十四号载人飞船的长征二号F遥十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约577秒后，神舟十四号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。

这是我国载人航天工程立项实施以来的第23次飞行任务，也是空间站阶段的第3次载人飞行任务。飞船入轨后，将按照预定程序，与空间站组合体进行自主快速交会对接。后续，航天员将进驻天和核心舱，开启为期6个月的在轨驻留，开展空间站平台维护与照料、机械臂操作、出舱活动、舱段转移等工作以及空间科学实验、技术试验。

目前，空间站组合体已进入对接轨道，状态良好，满足与神舟十四号交会对接的任务要求和航天员进驻条件。

(责编：赵竹青、吕骞)

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