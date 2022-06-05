人民网记者 夏晓伦

村里搭起了水肥一体化的新大棚；过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜和樱桃番茄；村集体收入翻了三倍……一年前，三名95后农学研究生扎根西槐庄村，一年后，村里的产业迸发出强大活力。

西槐庄村，位于北京市通州区永乐店镇，是北京最偏远的村子之一，出了首都环线高速，还要再赶10公里路。一直以来，西槐庄村产业单一，只种植萝卜一种传统作物，而且还面临老龄化严重、集体经济薄弱等一系列挑战。

从“半信半疑”到“刮目相看”

西槐庄村的萝卜种植已有百余年历史，经过村内几代农艺人的辛勤培育，萝卜已经成为西槐庄村的“代言"。2021年春天，吴林静、宁国法两位中国农业大学的研究生来到西槐庄村，建起了一个“科技小院”。

研究生种菜能种出花儿来？起初，村民们有点儿半信半疑。不过他们很快就发现，年轻人种地自有一番门道。

在科技小院的帮助下，当地的萝卜种植变得更加规模化、科学化。从选种育苗、生产种植，再到线上销售，都由两名95后一手操持。

“我们主要采用科学管理，引进生物防控病虫害的各类设施，利用软件远程查看并分析种植数据，为村民们整理出一套更高效、高产、高品质的种植方法。”宁国法说。

此外，科技小院还引进了三种樱桃番茄和一种口感型大番茄，引进水肥一体化设备，控制15个大棚的灌溉与施肥，总结出水肥一体化仪器使用规程，并教会农民使用，降低了老年人的劳动强度，提高了水肥的利用效率。

据了解，相比于市面上常见的番茄，科技小院所选择的果粉番茄品种果肉偏软，果汁含量更加丰富，也更适合鲜食，自然也收获了消费者的好评。

中国农业大学学生吴林静和西槐庄村村民正在收获番茄。党维婷摄

“去年一开始，学校老师买了十几箱，后来我们又跑到与农大有合作的院校去摆摊，有人买过几次就会问，你们种的西红柿怎么这么好吃？”吴林静说，现在还不定期到市里的一些街道去摆摊。

除了线下，他们还尝试了线上的新电商渠道。并请人来设计了Logo和包装，也收获了良好的效果。

从试种新品种番茄，到栽种吊蔓西瓜，再到管理西槐萝卜，每茬农作物的生长都有科技小院的保驾护航。数据显示，2021年，西槐庄村的集体收入达到33万元，较上一年足足翻了三倍。

从“小院模式”到“赛事IP”

近日，中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛“拼多多杯”第一届科技小院大赛全国总决赛举行，最终晋级的30支队伍开展了一场别开生面的“云端答辩”。吴林静团队带着一年多的丰硕成果参加了此次比赛，并最终荣获一等奖。

据了解，全国第一个科技小院创建于2009年，是中国农业大学研究团队深入生产一线的成果。该项目至今已经走过了12个年头，进驻了全国近500个村庄，为解决科研与生产需求脱节等发展问题提供了新的思路。

福建平和的蜜柚、陕西洛川的苹果、云南澜沧的土豆……在全国135个农作物产业带的种植端一线，一批农学专业的研究生依托科技小院人才培养项目，把实验设备搬进田间地头，把论文写在了大地上。

对此，中国学位与研究生教育学会副秘书长赵瑜介绍，去年，联合国粮农组织将科技小院确立为在农业生产一线开展科技创新和技术服务的典型案例，向全球农业部门推广，为全球农业人才培养和技术推广提供了中国范式和中国智慧。

今年，科技小院项目再度升级，与一直关注三农发展的互联网平台拼多多积极合作，首次以全国研究生创新实践大赛的形式，交流并推选深入农业农村一线的科技强农优秀案例。

中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛“拼多多杯”第一届科技小院大赛全国总决赛现场。主办方供图

公开资料显示，此次大赛设置了“科技创新类、应用创新类、产业创新类”三类参赛项目，鼓励研究生深入农业农村一线，将个人成长成才与农村需求、农业发展和乡村振兴紧密结合，服务乡村振兴国家战略。

“科技创新是现代农业的出路，而核心是科研人才，同学们把课堂搬到田间地头，边学习边实践，不仅帮农民解决了实际问题，也储备了自身技能、提高了科研水平。” 拼多多相关负责人表示，为全国农业专业人才提供展示与交流的平台，为广大青年深入农村生产一线提供实际的助力，正是企业投身科技小院大赛的初衷。

从“规模种植”到“全产业链”

当下，西槐庄的萝卜产业和番茄产业红红火火，但科技小院和村里清醒意识地到了产业瓶颈：虽然产量增加、品质提高，但村里没有温室大棚，更没有冷库，春节价高时已是库存空空。

“今后，这些农业基础设施建设也将陆续提上日程。此外，镇里还将搭平台，帮助西槐庄村完成商标注册、商品认证、对外宣传、冷链物流等关卡，助力产业长久发展。”西槐庄村相关负责人表示。

今年，科技小院继续聚焦村庄集体经济的壮大，继续拓宽村集体经济发展的道路，把特色农产品销售作为今年的工作重点。“只要村民们有需求，我们还在村里，科技小院就会继续零距离、零门槛地服务他们，发展村域特色农产品。”吴林静说。

今年秋天，吴林静和宁国法即将从小院“毕业”。“我担心走了以后，就没人再去指导村民们种地了。”吴林静则道出了她的一丝担心。宁国法也表示，希望村里的集体经济往更好的方面发展，希望不久之后，有更多的人愿意主动参与到产业中来。

不过，刚刚读研一的张晓恬已于今年3月来到了西槐庄村。“希望能延续科技小院的助农作用，帮助西槐庄村将萝卜产业和番茄产业做大做实，让村民们真正享受科技带来的红利。”张晓恬说。

实际上，很多参加科技小院的农业院校师生深有体会——种地是个苦差事，农业生产一线的改变需要硬投入，也需要慢功夫；三农人才培养需要政府、高校及社会各界的关注和支持。

(责编：孙红丽、吕骞)