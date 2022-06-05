记者 阮煜琳

中新财经6月5日电 (记者 阮煜琳)中国物流与采购联合会5日发布数据显示，5月份中国大蒜价格指数为72.7点，较4月份的79.8点下降9%，行业景气落入低点。预计6月份，市场需求将有所回升，市场供给继续增加，大蒜收储活动也将启动，价格有趋稳回升基础。

5月份，中国大蒜价格指数为72.7点，较4月份的79.8点下降9%，降幅较大，行业景气落入低点。

分析认为，5月份，疫情仍是阻碍消费市场回升的主要因素，一方面，疫情直接导致餐饮需求严重不足，部分地区甚至停滞，家庭刚需虽对行业有所支撑，但也难有增量；另一方面，疫情也导致货运物流不畅，大蒜发货运输有所放缓，物流成本上升，对终端需求也有所抑制。整体来看，国内需求乏力，价格支撑明显弱化。

统计数据显示，3月我国出口大蒜19.19万吨，同比增加24.81%，环比增加113.94%，创6年来同期新高。4月出口大蒜19.53万吨，同比增加15.74%，环比增加1.77%。5月份，国内大蒜主产区的疫情防控持续取得成效，有利于大蒜出口，预计5月份大蒜出口仍环比有所增加。但整体来看，出口增量难以扭转需求总体不足的现状，市场需求整体仍处于低迷状态，行业发展动力较弱。

目前各地新蒜采挖开始进入尾声，大量新蒜涌入市场。从主产区调研来看，多地新蒜价格已降至历史低位，明显低于去年同期。

分析预计，6月份，大蒜市场需求或有筑底回升，餐饮需求释放为大蒜市场贡献增量，出口需求也将继续回升，多重因素对大蒜价格有稳定支撑。大蒜供给继续增加，库存大蒜继续加大投放市场力度，新蒜上市量预计较5月份有所上升。在大蒜供需两端环比增长的博弈下，6月初市场价格或趋稳运行。值得关注的是，随着大蒜干度的提升，大蒜行业终将进入收储阶段，预计6月内收储或将有所启动，对月末市场价格有所拉动。综合来看，6月份市场价格有趋稳回升基础。

(责编：孙红丽、杨迪)