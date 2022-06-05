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保通畅和纾困助企措施同发力 5月份中国物流业景气指数明显回升

2022年06月05日10:00 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2022年5月份中国物流业景气指数，数据为49.3%，较上月回升5.5个百分点；中国仓储指数为50.2%，较上月回升3.7个百分点。

中国物流与采购联合会会长助理何辉表示，5月份，物流保通保畅政策措施和纾困助企措施同步发力，疏通物流堵点、畅通供应链产业链，加大受困企业支持力度，物流供需均有所恢复，5月份物流业景气指数为49.3%，较上月明显回升。

何辉分析称，从分项指数上看，需求回升、订单增多，库存周转加快，服务价格和从业人员企稳、总体预期向好。从企业规模看，大中型物流企业恢复较快，小微型物流企业恢复相对滞后。后期随着疫情防控形势进一步好转、助企纾困政策发挥效果和更多稳增长政策的落地实施，物流行业整体景气水平有望进一步回升。

何辉表示，5月份新订单指数为48.8%，较上月回升4.4个百分点。显示出企业物流业务逐步恢复，生产和消费物流订单有所增加，其中快递快运业新订单指数回升明显。

5月份，物流从业人员指数为47.4%，较上月回升1.9个百分点。对此，何辉分析表示，物流企业用工紧张状况较上月有所好转，待国内疫情进一步得到有效控制后，物流行业从业人员将逐步恢复至正常水平。

何辉进一步指出，5月份，业务活动预期指数为53.7%，较上月回升1.8个百分点，显示出物流企业对后市形成较好预期。“纾困助企政策逐步落实细化，对物流企业提振信心发挥积极作用。”

中国物流信息中心研究员胡焓表示，在超大市场规模和行业强劲韧性支撑下，5月份物流运行出现反弹式回升。但也要注意到，回升的基础仍不稳固，回升过程中不平衡不协调现象较为突出。例如大中型物流企业恢复较快，小微型物流企业恢复相对滞后，收入增长与盈利不同步、行业投资不均衡等问题仍然存在，同时预期指数回升不及新订单指数，反映当前新订单具有回补性质，并没有形成更强的未来预期，企业甚至偏谨慎乐观。

胡焓表示，建议要继续关注疫情对物流运行短期冲击的影响，加大对物流与供应链的支持扶持力度，提升企业微观活力，增强抗风险能力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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