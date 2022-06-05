原标题：邮储银行恢复营业网点覆盖上海16个行政区

6月1日起，上海进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。

截至6月2日，邮储银行在上海全市16个行政区均有网点恢复营业，恢复营业网点数达67家。

为响应上海市委、市政府统筹疫情防控和经济社会发展工作会议精神，贯彻落实《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，在上海市政府发布公告后，邮储银行上海分行第一时间召开复工复产准备专题会，研究具体工作计划，安排网点有序复工。

为保障网点逐步、平安、有序恢复正常营业，邮储银行上海分行早在5月上旬即着手部署网点复工准备，制定了《邮储银行上海分行复工复产工作方案》，明确网点复工所需“数字哨兵”(即健康核验一体机)、口罩、消毒液、洗手液、一次性防护手套等基础防疫物资配置要求，提前做好网点复工防疫物资储备。

邮储银行上海分行明确环境和机具消杀、现金管理、大堂安保、员工日常管理等具体工作要求。同时，要求辖内各分支行结合当地防疫形势和自身实际，制定差异化复工方案，对全员开展防疫培训，认真做好后勤保障等工作。

自5月18日首批网点个人业务恢复营业后，邮储银行上海分行相关网点逐步恢复了对公开户、销户、变更、跨行汇款、明细打印等公司业务，全方位满足个人及企业客户金融服务需求。此外，邮储银行上海分行通过“邮储银行上海分行”微信公众号公布网点营业时间、地址、电话等信息，方便客户及时了解营业情况。

下一步，邮储银行上海分行将在做好防疫措施的前提下，进一步有序推进全面复工复产各项工作，全力以赴保障基础金融服务畅通，不断加大对实体经济的支持力度，为金融支持稳住宏观经济大盘贡献力量。

(责编：崔元苑、李源)