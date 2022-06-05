原标题：显著提升商户客流20%以上 云闪付APP助发成都“520”消费券

5月20日、5月27日、6月3日，成都市通过云闪付APP陆续发放成都“520”消费券促消费活动（第一阶段）消费券共计198万张，这是今年以来成都首次面向全市大规模发放消费券，涵盖了全市重点零售、餐饮企业以及个体工商户。

作为本次活动的执行方，中国银联积极发挥数字平台优势，依托云闪付APP和银联商户受理网络，将消费券这一助商惠民的“活水”引流至各商户面，有效提升商户客流，助力消费潜力释放，实体经济恢复发展。

截至目前，共有超过1万个品牌，3万家门店参与本次消费券活动，其中个体工商户占比超过了44%，零售、餐饮业商户占比超过97%。

伴随着前三波消费券的发放，各参与商户客流迎来显著提升。成都远大购物中心场内可用消费券商家达到了70%以上，消费券发放后，远大购物中心整体客流提升28%，核销消费券优惠金额超过24万，并带动了4.7倍的消费金额；肯德基在成都的143个门店也参加了本次活动，截至目前整体客流提升了30%。

据悉，6月10日，第四波消费券还将通过云闪付APP发放。所有成都地区的云闪付APP用户（需允许云闪付APP使用手机定位权限，限手机定位在成都），可直接登录云闪付APP首页，访问成都消费券活动页面查看活动详情并参与领券，同一用户在本活动的每个领券日，仅可以在4种消费券中选择1种领取1张（即4选1）。消费券自到账之时起6×24小时内有效，逾期将无法使用。

用券时，用户可在成都市的指定零售、餐饮活动商户出示云闪付APP“付款码”，由收银员扫码完成支付，消费券将自动抵扣相应金额（用户应允许云闪付APP使用手机定位权限，限手机定位在成都）。单笔订单限使用1张消费券。用户也可登录云闪付APP首页－成都消费券活动页面使用“可用商户查询”功能查询消费券具体商户信息。

近期，中国银联启动“强健引擎 助商惠民”计划，推出12项举措提振消费信心助力复工复产，积极助力各地政府消费券发放工作是其中一项重要举措。今年以来，银联依托广泛的商户受理网络和云闪付APP平台，支持广州、深圳、天津、宁波、成都、福州、厦门、济南、青岛等地政府实施了上百个政府消费券发放项目，广泛覆盖餐饮、百货商超、文娱旅游、服饰、数码家电、家居、汽车等各类民生消费领域。后续，银联将继续做好各地政府惠民消费券发放支持工作，并联动产业各方共同参与。

(责编：崔元苑、李源)