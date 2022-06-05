原标题：交通银行推出28条举措 支持上海市加快经济恢复和重振

为全面落实党中央、国务院决策部署，积极响应《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，切实履行总部在沪国有大型商业银行的政治责任，近日，交通银行研究制定《关于扎实做好金融支持上海市加快经济恢复和重振的意见》，推出28条举措，支持上海市加快经济恢复和重振。

《意见》从做好金融助企纾困、服务复工复产复市、便利外资外贸服务、助力消费加快恢复、加强重点领域项目支持、提升金融服务能级等六个方面提出28条支持举措。通过设立纾困助企专项贷款额度，降低企业信贷融资成本，发放消费场景“红包”等资源投入；进一步加大对涉农、科技型企业、产业链供应链、重大领域项目等金融支持力度；以及将无缝续贷拓展至中型企业，协助开展信用修复，推出复工、外贸、科创专属产品等机制创新，扎实做好金融支持上海市加快经济恢复和重振各项工作。

在做好金融助企纾困方面，交行表示，将进一步加大信贷支持力度。设立交通银行支持上海市助企纾困专项贷款额度1200亿元，重点支持餐饮、零售、旅游、民航、交通运输、文旅、住宿、会展等受疫情影响较大行业企业、中小微企业和个体工商户。针对制造业、战略新兴、绿色低碳、科技创新、交通物流、基础设施等重点领域贷款，给予政策倾斜和定价优惠，开辟绿色通道，提高审批效率，优化担保方式，实时响应企业融资需求，保障资金及时投放。

丰富金融助企纾困举措。针对2022年底前到期的普惠小微贷款，提供延期还本付息服务，做到应延尽延，全面保障全市小微企业贷款支持的不间断。将无缝续贷服务对象从小微企业拓展至中型企业。按照“零门槛申请、零费用办理、零周期续贷”导向，积极开发线上无缝续贷产品，支持客户线上自助申请和系统批量处理。主动适应商业汇票承兑期限调整，通过“一贴即转”方式加快票据流转，为实体经济提供资金支持。

支持民营企业健康发展。进一步优化民营企业债券融资支持机制，降低企业债券承销费率，推动上海地区企业债券承销费率比上年平均下降40%左右。支持优质企业发行境外债，进一步拓宽企业跨境融资渠道。

积极协助企业开展信用修复工作。对于受疫情影响造成的企业合同逾期、延迟交货、延期还贷等失信行为，以及由于无法及时办理展期、还款计划变更等手续造成逾期的，在符合条件情况下，将配合调整企业征信信息，不将其列入失信名单。

落实阶段性房租减免政策。与受疫情影响遇到暂时经营困难的承租人协商纾困方案，全年预计将通过减免、延缓、分期等方式减免租金约1500万元。

在服务复工复产复市方面，交行明确，将全力支持小微企业和个体工商户全面恢复经营。在全市开展“贷动小生意 服务大民生”主题营销活动，配置专项行动资源，聚焦小微企业主、个体工商户、双创、新市民等重点客群，响应其在生产、采购、经销、物流配送等复工复产复市中的金融服务需求。持续与上海市中小微企业政策性融资担保基金合作，创新服务模式及产品，提高业务服务能力。提供“助企复工贷”一揽子服务，全力支持小微企业和个体工商户在保民生、促就业、稳发展中发挥更大作用。

加大涉农金融支持力度。全面服务上海“菜篮子”、“米袋子”保供客群，有效满足融资需求。围绕全市113家农业产业化龙头企业，提供冷链物流、农产品经销商融资等线上融资服务，覆盖种养、生产、加工、仓储、物流、销售等涉农全产业链。梳理上海市农委等保供企业名单、全市250家国家级和市级农业专业合作社、数百户特色农产品评优得奖主体等重点涉农主体，借助“信贷直通车”平台和涉农信用体系，提供兴农e贷、担保基金农担系列等特色融资服务。

加强科技型企业金融支持。用好央行科技创新再贷款政策工具，发挥科创e贷、人才贷、研发贷、创融贷等科技金融信贷产品优势，加大对高新技术企业、“专精特新”中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业的信贷支持力度，力争上海地区全年科技金融贷款增长150亿元以上。围绕上海市“3+6”重点产业、重点科技园区、“浦江之光”企业库，制定差异化授信政策和全生命周期服务方案。用好科技金融专班机制，在张江、漕河泾、紫竹高新区、自贸区、G60走廊下沉团队，升级科技金融一体化服务能力。联合上交所开展资本市场客户活动，加大上市企业辅导和培训力度，扩大科创企业服务覆盖面。

做强产业链供应链金融服务。支持汽车、集成电路、生物医药、建筑及租赁等行业保供强链，加强与中建八局、国药集团、欧冶云商等百余家核心企业开展产业链业务合作。支持核心企业及上下游企业采购销各环节融资需求，不断提升重点行业及核心企业服务覆盖率。全年保底支持核心企业产业链上下游2000家企业融资需求，实现“链式融资”投放金额超300亿元。

助力畅通物流运输通道。对承担疫情防控和应急运输任务较重的交通物流企业开辟金融服务“绿色通道”，用好用足交通物流专项再贷款、民航应急贷等工具。加大对航空、航运、公交、公路、铁路、物流等领域支持力度，提供总计不低于100亿元的信贷资金支持。

积极对接能源保供重点企业。充分运用人行碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款等政策工具，积极服务风电、太阳能发电、生物质发电、储能、电网等清洁能源及配套领域优质企业，重点支持申能集团临港海上风电、华能上海石洞口第一电厂容量煤电替代等项目。

支持金融要素市场建设。根据上海市政府专项债券发行进度安排，进一步统筹各项资源，全力支持上海地方债发行工作，助力上海市政府稳住基本盘。发挥国有大行“金融稳定器”作用，积极参与金融基础设施互联互通，全年上海清算所代理清算量不低于25万亿元，中国结算（上海）、上海期货交易所、中国金融期货交易所等证券、期货市场结算量不低于15万亿元。充分发挥银行间货币、债券、外汇、贵金属等市场主要做市商作用，保持交易规模在各细分金融市场位居同业前列。

在便利外资外贸服务方面，交行表示，将加大对外贸易融资支持。为上海地区外贸企业发放不少于等值200亿元人民币的本外币贸易融资，重点支持高端制造、大宗商品、工贸一体、离岸转手买卖等领域外贸企业资金需求，服务稳外贸拓市场。

创新小微外贸企业“外贸贷”融资产品。纯信用无抵押，全流程线上申请、线上核额、线上签约、线上提款、按日计息、随借随还，借款额度最高可达300万元，全力助企纾困。

依托科技赋能为外贸企业提供便利化金融服务。运用交行“Easy系列”产品，持续为上海外贸企业提供存款、贷款、汇款、兑换、信用证等线上金融服务。对接海关单一窗口，丰富创新“交银e关通”功能，为外贸企业提供关税支付、跨境结算、贸易融资、关税支付等综合金融服务。

多措并举协助外贸企业开展汇率避险。帮助外贸企业树立汇率风险中性理念，提升应对汇率双向波动的能力。鼓励外贸企业通过网上银行、手机银行等电子渠道办理结售汇业务，提升业务办理便利性。针对小微企业办理汇率避险产品，给予延缓追加保证金等定向纾困措施，缓解企业资金压力。

服务上海航运中心建设。简化租赁业务手续，实施差异化定价策略，力争全年新增船舶租赁投放200亿元。创新“航运管家”特色产品，为上海航运、货代等物流企业提供全线上运费收缴、发票管理等财务管理服务，帮助企业提升内外贸运费结算效率。

在助力消费加快恢复方面，交行提出，对受疫情影响的个人客户开展纾困。对于需暂缓还款的客户，给予相应还款宽限期，宽限期内不催收、宽限期内还款不计征信逾期。对于收入下降的客户，通过调整还款间隔、变更还款方式、延长贷款期限等措施，将零售信贷业务还款宽限期最长调整至2022年底。特别对受疫情影响严重的货车司机等人群，将货车司机贷、商用货车贷以及个人住房、消费等贷款纳入延期范围。为受疫情封控、管控影响的信用卡客户提供延期还款服务。因疫情影响产生逾期记录的信用卡客户，在提供证明材料后可申请修改受影响期间征信记录。

加大各类消费场景资源投入和产品供给。给予上海地区个人客户在出行、商超、餐饮等各类场景额外投放1000万元以上消费“红包”，开展数字人民币联合营销活动。对新市民关注的教育、安居等场景提供在职教育贷、车位贷、装修贷、业主贷、信用卡分期等产品。积极支持居民合理自住和改善型购房消费。制定专项消费信贷服务方案，满足保障性租赁住房租户和业主的日常消费需求。为新市民群体提供差别化住房信贷政策和配套优惠权益。

大力促进新能源汽车消费。深化与上海新能源汽车龙头企业的消费信贷业务合作，推广汽车消费场景贷，为购车客户提供便捷的金融服务。联合合作车企开展营销活动，为客户赠送活动权益，拉动新能源汽车消费。

进一步推动减费让利。对借记卡新开卡客户免除年费和普通卡工本费，并持续对跨行自助设备取款和手机银行转账手续费给予免费优惠。针对上海地区合作商户降低手续费，实施标准类商户借记卡发卡行手续费/网络服务费9折优惠、优惠类商户7.8折优惠、500元以下银联系二维码交易“零手续费”。

在加强重点领域项目支持方面，交行表示，将推动新建在建项目加快开工。利用项目前期贷产品，支持重点产业项目建设前期资金投入。发挥保险资金长期投资的优势支持虹桥枢纽、五个新城等重点区域项目资金需求，为受疫情影响较大的上海支柱产业基础设施建设主体提供债转股支持。在已合作的新基建项目基础上，进一步扩大服务范围，积极助力政府贴息支持的新基建项目复工复产。

助力城市更新和房地产开发。满足房地产企业合理融资需求，做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务。积极拓宽投融资渠道，用好“上海REITs20条”等政策，积极盘活基础设施等存量资产。支持用于城市更新等项目的地方政府专项债券，通过债权融资方式，满足租赁住房、保障性住房、刚性和改善性住房等项目资金需求。重点服务黄浦、虹口、杨浦等各区县城市更新公司以及旧区改造、城中村改造等城市更新项目建设。

积极参与上海地区政府背景重点基金运行。发挥集团综合化经营优势，加强与市属国企合作。作为主要合作银行，围绕数字经济、先进制造、医疗健康、消费服务等重点领域，支持上海私募股权与创业投资股权份额转让平台发展。加强与国家绿色发展基金总对总合作，支持上海地区绿色环保、低碳节能产业发展。

在提升金融服务能级方面，交行提出，将主动调整提升信贷响应速度。梳理上海市加快经济恢复和重振各项政策细则，配套更加务实管用的授信政策，促进信贷投放。对突破总行授信投向指引中准入要求的，可豁免“政策调整反馈流程”，改为事后报备。对疫情防控物资生产和民生保障相关小微企业授信，灵活运用邮件、视频等方式，实现全流程线上审批，做到“随到随审”。

服务“便捷就医服务”数字化转型。深度对接上海市级公立医疗机构及静安、金山等区级医疗平台，支持“未来医院”示范建设，提升就医问诊体验，持续扩大医疗机构合作覆盖面。作为上海标准，推进医疗付费“一件事”在住院场景运用，为退役军人和“三属”提供专享服务。依托“随申办”移动端，增设便捷就医数字人民币支付渠道。为市民投保“沪惠保”产品提供数字人民币钱包满减优惠活动。

提供金融“跨省通办”服务便利。发挥上海市“一网通办”合作银行优势，积极融入上海数字政府建设。上海地区所有交行网点均提供超过100项上海政务服务事项，以及长三角地区江苏、浙江、安徽超过300项跨省通办服务。推动惠民就医、电子亮证、抵押登记等跨省通办成果在金融服务领域运用，便利长三角地区企业群众跨域办事。

强化金融服务保障。注重政策落地的速度和力度，总分行协同开展各层各级银企走访，主动了解企业金融服务需求，推介金融助企纾困各项政策，建立企业诉求快速回应和解决问题的服务机制。建立“问题台账”“服务台账”，集中出台一揽子提升金融服务企业发展的有效措施，履行国有大行责任。

(责编：崔元苑、李源)