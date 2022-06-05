人民网北京6月5日电 （记者王仁宏）6月5日，在2022年六五环境日国家主场活动现场，生态环境部、中央文明办共同揭晓了2022年“‘美丽中国，我是行动者’提升公民生态文明意识行动计划”先进典型名单。

据悉，推选活动期间，共收到推荐报送最美生态环境志愿者候选人155名、十佳公众参与案例候选129个、十佳环保设施开放单位候选75家。经过网络投票、专家审议、征求意见、公示等环节，推选确定付洪震等104位最美生态环境志愿者，首都高校环境文化季等12个十佳公众参与案例，北京朝阳环境有限公司等12家十佳环保设施开放单位。

2022年百名最美生态环境志愿者名单

来源：生态环境部

2022年十佳公众参与案例名单

来源：生态环境部

2022年十佳环保设施开放单位名单

来源：生态环境部

(责编：王仁宏、吕骞)