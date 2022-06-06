人民网北京6月6日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥典型案例的警示教育作用，坚决遏制乱占耕地建房行为，牢牢守住耕地保护红线，自然资源部决定通报24个处理结果不准确且未整改到位问题和53宗新增乱占耕地建房典型案例。

据了解，为遏制新增乱占耕地建房行为，2021年下半年，自然资源部组织相关单位对地方上报的新增乱占耕地建房问题线索处理情况进行了实地抽查，并组织相关省级自然资源部门对抽查结果进行了复核确认。

抽查发现，截至2022年5月中旬，属于地方上报核实处理结果不准确且未整改到位的新增乱占耕地建房问题有24个，涉及土地面积821.95亩，其中耕地面积513.18亩。这些问题均存在2020年7月3日以后新建、扩建或者续建行为，属于顶风违建。其中，贵州省3个、云南省12个、陕西省9个。

2021年11月至2022年4月，各地共报送地方主动发现的农村乱占耕地建房典型案例53宗。从违法主体来看，这53宗典型案例中，1宗是政府，21宗是企事业单位，31宗是个人。截至2022年5月上旬，经地方政府和有关部门共同努力，49宗已整改到位，其余4宗正在整改。

自然资源部要求，地方各级政府和有关部门要全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步提高思想认识，依法依规严肃查处违法占用耕地问题，加快推动问题整改，严格保护耕地。同时，切实加强宣传引导，保障合理用地需求，层层压实耕地保护和监管责任，坚决防止发生新的乱占耕地建房行为。

一、24个核实处理结果不准确且未整改到位问题

1．贵州省遵义市播州区影山湖街道某城镇住宅用地，土地面积36亩，其中耕地面积28.5亩。核查发现实地已建成地基。

2．贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇某公用设施用地，土地面积24.4亩，其中耕地面积21.94亩。核查发现实地为某水厂房屋设施及内部道路、施工临时工棚等。

3．贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市凤山镇某工业用地，土地面积21.3亩，其中耕地面积16.29亩。核查发现实地为厂房。

4．云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇某工业用地，土地面积5.5亩，均为耕地。核查发现实地为某公司办公楼及厂房。

5．云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇某工业用地，土地面积5.5亩，均为耕地。核查发现实地为某公司厂房。

6．云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇某工业用地，土地面积14.74亩，其中耕地面积14.73亩。核查发现实地为某公司厂房。

7．云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇某工业用地，土地面积15亩，其中耕地面积14.99亩。核查发现实地为某公司厂房。

8．云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇某工业用地，土地面积21.83亩，均为耕地。核查发现实地为某公司厂房。

9．云南省曲靖市马龙区旧县街道某工业用地，土地面积187.7亩，其中耕地面积51.12亩。核查发现实地为厂房。

10．云南省曲靖市马龙区旧县街道某工业用地，土地面积84.1亩，其中耕地面积26.1亩。核查发现实地为厂房。

11．云南省曲靖市马龙区旧县街道某工业用地，土地面积27.68亩，其中耕地面积27.67亩。核查发现实地已建成厂房、地基、活动板房等。

12．云南省曲靖市马龙区通泉街道某工业用地，土地面积17.14亩，其中耕地面积15.93亩。核查发现实地为生产车间。

13．云南省曲靖市麒麟区翠峰街道某工业用地，土地面积90.42亩，其中耕地面积15.75亩。核查发现实地为某公司厂房。

14．云南省曲靖市罗平县九龙街道某文化设施用地，土地面积16.13亩，其中耕地面积5.99亩、永久基本农田1.84亩。核查发现实地为房屋。

15．云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文澜街道某公用设施用地，土地面积9.69亩，均为耕地。核查发现部分房屋在2020年7月3日后建设。

16．陕西省渭南市蒲城县陈庄镇某公用设施用地，土地面积80亩，其中耕地面积75亩。核查发现实地为厂房。

17．陕西省渭南市蒲城县孙镇某工业用地，土地面积55.82亩，其中耕地面积50.83亩。核查发现实地为厂房。

18．陕西省渭南市蒲城县陈庄镇某工业用地，土地面积26.9亩，均为耕地。核查发现实地为厂房。

19．陕西省渭南市蒲城县陈庄镇某工业用地，土地面积24.4亩，其中耕地面积21.36亩。核查发现实地为厂房。

20．陕西省渭南市蒲城县陈庄镇某工业用地，土地面积17.3亩，均为耕地。核查发现实地为厂房。

21．陕西省渭南市蒲城县孙镇某工业用地，土地面积14亩，均为耕地。核查发现实地为厂房。

22．陕西省渭南市蒲城县陈庄镇某工业用地，土地面积13亩，其中耕地面积12.86亩。核查发现实地为厂房。

23．陕西省渭南市蒲城县奉先街道某工业用地，土地面积8亩，均为耕地。核查发现实地为厂房。

24．陕西省渭南市蒲城县陈庄镇某工业用地，土地面积5.4亩，均为耕地。核查发现实地为厂房。

二、53宗农村乱占耕地建房典型案例

2021年5月，本溪市某矿业有限责任公司违法占用本溪满族自治县连山关镇摩天岭村4.23亩耕地建设厂房。同年6月，本溪县自然资源局发现该违法行为，进行调查后依法作出行政处罚，要求当事人限期整改。目前，当事人已自行拆除该违法用地上的建筑物，土地已复耕。

2021年9月，某建筑有限公司违法占用松北区船口街道办事处灯塔村2.87亩耕地建设临时工棚。2022年2月，当事人自行拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已恢复原貌。

2021年9月，李某违法占用松北区松北街道办事处新镇村0.94亩耕地建设库房。2022年2月，当事人自行拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已恢复原貌。

2021年5月，赵某违法占用万宝镇后城村0.69亩永久基本农田建设库房。同年12月，新区管理委员会综合行政执法总队组织拆除。目前，土地已恢复原貌。

2021年4月，王某违法占用松北区万宝镇华家村0.6亩永久基本农田建设库房。同年12月，新区管理委员会综合行政执法总队组织拆除。目前，土地已恢复原貌。

2021年5月，某种植有限公司违法占用松浦镇新华村12.35亩永久基本农田建设猪舍和办公用房。2022年1月，新区管理委员会综合行政执法总队组织拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已恢复原貌。

2021年9月，某建筑工程有限责任公司违法占用松北区船口街道办事处灯塔村7.45亩耕地建设临时工棚。2022年2月，当事人自行拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已恢复原貌。

2021年9月，某工程建设有限公司违法占用松北区万宝镇薛卜村0.36亩耕地建设临时工棚。2022年2月，当事人自行拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已恢复原貌。

2021年9月，湖北某建筑工程有限公司和哈尔滨某建筑工程有限公司的某建设项目，违法占用王岗镇永红村8.17亩耕地建设房屋等。2022年2月，哈尔滨市自然资源和规划局对两家公司下达《责令限期改正土地违法行为通知书》，要求其限期自行拆除占用耕地的违法建筑物。目前，该违法用地上的建筑物暂未拆除。

2021年4月， 阿城区某劳务服务有限公司违法占用阿什河街道东环村2.97亩耕地建设临时工棚。同年11月，当事人自行拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2020年12月，某镇政府违法占用某村9组的集体土地1.55亩（其中耕地1.52亩）集中建设农民住宅。2021年10月，金山区规划和自然资源局调查认定该农民宅基地所占耕地的种植条件遭到严重破坏。同年12月，该案移送区农业农村委。

2020年9月，金某违法占用朱泾镇大茫村0.44亩永久基本农田建设住宅。2021年第3季度，金山区规划和自然资源局发现该违法行为。2022年1月，该案移送区农业农村委。

2021年2月，某基础工程集团有限公司违法占用南汇新城镇1.27亩耕地建设临时工棚。同年12月，南汇新城镇城管中队发现该违法行为，并立案调查。2022年1月，该违法用地上的建筑物被拆除。目前，土地已复耕。

2020年12月，某经济发展有限公司违法占用华新镇马阳村0.76亩耕地建设配电房。2021年11月，青浦区规划和自然资源局执法大队发现该违法行为并立案调查。

2020年6月，某环保科技股份有限公司违法占用利国镇马山村2.98亩耕地建设食堂及配套设施；2020年7月后继续建设。铜山区自然资源和规划局发现该违法行为，下达《责令改正违法行为通知书》并立案查处，作出行政处罚决定。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2021年3月，某新型材料有限公司违法占用复兴镇渔滨居委会集体土地2.4亩（其中耕地2.3亩）建设厂房。同年6月，淮安市自然资源和规划局淮安分局苏嘴中心所发现该违法行为，现场制止并向属地复兴镇政府报告。复兴镇政府已组织拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2019年4月，孙某违法占用高资街道西斛村石头岗组1.5亩耕地建设废旧物品回收站。同年8月，镇江市自然资源和规划局丹徒分局发现该违法行为，下达《责令停止违法行为通知书》。2020年5月，丹徒分局巡查发现孙某再次进行场地建设，现场制止并下达《责令停止违法行为通知书》。此后，孙某继续建设，于2021年3月建成钢结构厂房。丹徒分局巡查发现后，责令其限期拆除。目前，当事人已自行拆除该违法用地上的建筑物，土地已复耕。

2021年11月，周某违法占用兴田镇澄浒村0.4亩耕地建设钢结构厂房。2022年2月，武夷山市农村乱占耕地建房专项整治行动局际协调机制办公室下发通知，要求兴田镇政府对违法建筑予以拆除。随后，兴田镇政府向周某下达《责令限期拆除通知书》。3月，兴田镇政府向周某下达《强制拆除决定（公告）书》。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2021年4月，李某违法占用崇安街道崩埂村1.02亩耕地建设钢结构厂房。同年11月，武夷山市农村乱占耕地建房专项整治行动局际协调机制办公室向崇安街道办事处下达拆除整治通知，要求崇安街道办事处对当事人的违法建设进行拆除并复耕。目前，崇安街道办事处已组织拆除该违法用地上的建筑物，土地已复耕。

2021年11月，某村老年协会违法占用本村0.42亩永久基本农田建设老年活动中心。同年12月，三元区自然资源局向该村老年协会发放《责令停止土地违法行为通知书》，责令限期拆除并复耕。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2020年12月，邱某违法占用长桥镇岑洋村0.85亩土地（其中，耕地0.81亩）建设石材加工厂。2021年12月，平南县自然资源局发现该违法行为，并将该线索抄告长桥镇政府。同月，长桥镇政府组织拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2021年10月，某工程设计集团股份有限公司违法占用王台镇0.23亩耕地建设活动板房。2022年1月，延平区自然资源局调查发现该违法行为。同月，延平区农村乱占耕地建房专项整治行动协调小组办公室责令王台镇政府组织恢复该地块的耕种条件。目前，当事人已自行拆除违法用地上的建筑物，土地已复耕。

2021年6月，某合作社违法占用盛康镇双堰村1.55亩永久基本农田建设粮食烘干厂房。同年11月，谷城县自然资源和规划局对该违法行为进行立案查处，下达《行政处罚决定书》，责令恢复原种植条件。目前，当事人已自行拆除违法用地上的建筑物，土地已复耕。

2021年3月，彭某违法占用铁门岗乡一彭村1.1亩永久基本农田建设养鸡场。同年10月，麻城市自然资源和规划局发现该违法行为，责令恢复原种植条件。目前，当事人已自行拆除该违法用地上的建筑物，土地已复耕。

2020年7月，徐某违法占用清泉镇胡弄村0.14亩耕地建设住宅。同年8月，浠水县自然资源和规划局发现该违法行为，下达《责令停止违法行为通知书》，责令拆除违法用地上的建筑物。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2021年6月，史某违法占用殷店镇江头店村2.36亩永久基本农田建设养猪场。同月，随县自然资源和规划局发现后，责令当事人立即拆除。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2021年5月，杨某违法占用砂坝镇万灵村1.12亩耕地（永久基本农田1.09亩）建设住宅。同年6月，砂坝镇政府对当事人下达《责令停止违法行为通知书》。10月，湖南省自然资源厅通过卫片监测发现该违法行为，要求地方政府整改。11月，永顺县自然资源局将该案移送县农业农村局和砂坝镇政府。砂坝镇政府责令限期拆除该违法用地上的建筑物并复耕土地。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2021年3月，钟某违法占用芙蓉桥白族乡银屋村0.31亩永久基本农田建设房屋。同年9月，湖南省自然资源厅通过卫片监测发现该违法行为，要求地方政府整改。经地方核实，11月，芙蓉桥白族乡政府组织拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2021年4月，王某违法占用走马坪白族乡护国村0.22亩永久基本农田建设住宅。同年9月，走马坪白族乡综合执法队巡查发现该违法行为。11月，走马坪白族乡政府对当事人下达《责令停工通知书》。随后，当事人自行拆除违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2021年7月，某理事会违法占用六都寨镇文武村0.61亩永久基本农田建设祠堂。2022年1月，六都寨镇综合行政执法大队巡查发现该违法行为，对当事人下达《责令改正通知书》。目前，当事人已自行拆除该违法用地上的建筑物，土地已复耕。

2020年9月，娄底市自然资源和规划局巡查发现某村民委员会违法占用本村外家组集体土地5.8亩（耕地3.9亩）建设钢结构厂房。2021年3月，娄星区违法用地专项整治工作领导小组办公室下发交办函，责令黄泥塘街道限期整改。同年11月，娄星区自然资源局联合黄泥塘街道组织拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2021年5月，雷某未经批准占用丰家铺镇顺里村0.86亩耕地（永久基本农田0.69亩）建设住宅。2022年2月，汉寿县农村乱占耕地建房问题整治工作协调推进领导小组办公室责成丰家铺镇政府限期拆除违法建筑。3月，丰家铺镇政府组织拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2020年10月，某牧业有限公司违法占用罗城仫佬族自治县小长安镇双合村3.67亩耕地（永久基本农田3.64亩）建设职工宿舍和办公室。2021年7月，罗城仫佬族自治县自然资源局发现该违法行为并立案查处。同年8月，罗城仫佬族自治县自然资源局下达行政处罚书，责令该公司限期整改，恢复土地原状。12月，罗城仫佬族自治县政府组织拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2021年8月，刘某违法占用廉州镇杨家山村民委员会鹤塘村小组0.3亩耕地建设生活用房及铁棚。2022年3月，合浦县廉州镇政府发现该违法行为，下达《责令停止违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》，责令限期拆除清理。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2021年12月，苏某违法占用感城镇宝东村0.21亩永久基本农田建设住宅。2022年1月，东方市综合行政执法局作出责令限期拆除违法建（构）筑物，恢复土地原状的行政处罚决定。目前，该违法用地上的建（构）筑物已拆除，土地已复耕。

2021年4月，俄某等5人违法占用毛儿盖镇克藏村3.47亩永久基本农田建设养殖暖棚。同年11月，松潘县自然资源局发现该违法行为，责令当事人整改。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2020年8月，巴某违法占用康定市新都桥镇东一村0.29亩耕地建设房屋。2021年7月，康定市自然资源局执法大队发现该违法行为，联合康定市农牧农村与科技局、新都桥镇政府责令当事人拆除该违法用地上的建筑物并复耕。目前，土地已复耕。

2021年6月，某家具城违法占用卓筒井镇卓源社区0.8亩耕地建设活动板房。同年12月，大英县自然资源和规划局发现该违法行为后，与卓筒井镇政府联合制止并要求当事人主动改正。目前，当事人已自行拆除该违法用地上的建筑物，土地已复耕。

2021年3月，赖某违法占用嘉陵街道办事处大塘村0.14亩永久基本农田建设住宅。同年7月，利州区自然资源分局发现该违法行为，责令当事人拆除违法建筑并复耕土地。2022年1月，当事人自行拆除违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2021年12月，某文旅开发有限公司违法占用雨城区草坝镇桂花村2.9亩耕地建设临时办公板房。2022年1月，雨城区自然资源和规划局发现该违法行为并现场制止，下发《责令停止违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》，要求限期拆除并复耕。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2021年10月，某租赁站违法占用卧龙街道白沙坡社区白沙坡居民小组2.04亩耕地建设临时工棚。同月，文山市自然资源局卧龙自然资源管理所向当事人下达《责令停止违法行为通知书》，并移交卧龙街道办事处依法处置。目前，当事人已自行拆除该违法用地上的建筑物，土地已复耕。

2021年7月，杜某违法占用盘江镇芹菜沟村0.17亩永久基本农田建设房屋。2021年8月，盘江镇自然资源所对当事人下发《责令停工通知书》和《责令整改通知书》，要求其自行拆除该违法用地上的建筑并复耕。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2021年12月，黄某违法占用纳章镇竹园村民委员会段家迤泽村0.18亩永久基本农田建设房屋。2022年3月，纳章镇政府组织拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2021年6月，某有限公司违法占用楚雄市大姚县新街镇碧么村民委员会陶家小组集体土地3.1亩（耕地2.8亩，永久基本农田2.29亩）建设拌合站。2022年3月，大姚县自然资源局责令当事人限期拆除违法用地上的建筑物并进行复垦。目前，当事人已自行拆除违法用地上建筑物，土地已复耕。

2021年5月，强某违法占用夺底街道维巴村0.57亩耕地建设房屋。同年11月，夺底街道工作人员发现该违法行为，立即制止。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2020年9月，多某违法占用柴维乡金通村0.31亩耕地（永久基本农田0.27亩）建设房屋。2021年10月，柴维乡政府组织拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2020年7月，李某违法占用孙家岔镇三卜树村1.95亩耕地（永久基本农田1.81亩）建设住宅。2021年8月，孙家岔镇政府组织拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2020年10月，万某违法占用王家砭镇井家山村1.75亩耕地（永久基本农田1.67亩）建设房屋。2021年10月，佳县自然资源和规划局查处该违法行为。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2021年5月，高某违法占用彭堡镇蒋口村6组0.42亩永久基本农田建设房屋。同年12月，原州区自然资源局发现该违法行为，会同镇政府工作人员对当事人下达整改通知书，要求当事人拆除违法建筑物并恢复土地原貌。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

2020年9月，曹某违法占用东园镇曹闸村0.72亩耕地建设废品收购站。2021年12月，沙坡头区自然资源局发现该违法行为，联合相关部门拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已复耕。

2021年5月，宣和镇山羊场杨某违法占用0.23亩永久基本农田建设住宅。2022年2月，沙坡头区自然资源局发现该违法行为，并移交沙坡头区农业农村局和宣和镇政府。宣和镇政府责令当事人限期拆除违法用地上的建筑物。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已恢复原貌。

2021年5月，西安镇薛套村村民田某违法占用0.22亩永久基本农田建设住宅。2022年2月，海原县自然资源局发现该违法行为，并联合西安镇政府拆除该违法用地上的建筑物。目前，土地已恢复原貌。

2021年4月，朱某违法占用恰萨美其特乡10村1.81亩耕地（永久基本农田0.27亩）建设库房。同年6月，叶城县自然资源主管部门发现该违法行为，责令当事人限期恢复土地原状。目前，该违法用地上的建筑物已拆除，土地已复耕。

(责编：杨曦、高雷)