科技部部长王志刚。徐想摄

人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）科技如何支撑高质量发展？在6日上午中共中央宣传部举行的“中国这十年”主题发布会上，科技部部长王志刚表示，科技要在产业、企业、区域、重大工程、人才队伍建设等方面着力发挥作用。要发挥科技的渗透性、扩散性、颠覆性作用，为高质量发展提供更多的源头供给、科技支撑和新的成长空间。科技有“无中生有”的作用，新的技术出来就会带动新的产业。

一是科技引领新兴产业发展。人工智能、大数据、区块链、量子通信等新兴技术加快应用，培育了智能终端、远程医疗、在线教育等新产品、新业态。我国数字经济规模居世界第二，技术突破打通了我国新兴产业的一些堵点，太阳能光伏、风电、新型显示、半导体照明、先进储能等产业规模也居世界前列。

二是科技助推传统产业升级。持续20多年“三横三纵”技术研发，形成了我国新能源汽车较为完备的创新布局，产销量连续7年位居全球首位。立足我国以煤为主的能源禀赋，加快煤炭高效清洁利用研发攻关。连续15年布局研发百万千瓦级超超临界高效发电技术，供电煤耗最低可达到264克每千瓦时，大大低于全国平均值，也处于全球先进水平。目前，该技术和示范工程已经在全国推广，占煤电总装机容量的26%。

三是科技支撑重大工程建设。特高压输电工程、北斗导航卫星全球组网，复兴号高速列车投入运行，这一系列重大工程都是由重大技术突破带动形成。研制成功“深海一号”钻井平台并正式投产，标志着我国海洋石油勘探开发进入1500米超深水时代。

四是科技提升企业竞争力。企业科技投入力度不断加大，占全社会研发投入比例达到76%以上，企业研发费用加计扣除比例从2012年的50%、2018年的75%，提升到目前科技型中小企业和制造业企业的100%。全国高新技术企业数量从十多年前的4.9万家，增加到2021年的33万家，研发投入占全国企业投入的70%，上交税额由2012年的0.8万亿，增加到2021年的2.3万亿。在上海证交所科创板、北京证交所上市的企业中，高新技术企业占比超过90%。

五是科技促进区域创新发展。北京、上海、粤港澳大湾区创新引领辐射作用不断增强，三地研发投入占全国30%以上，北京、上海技术交易合同额中，分别有70%和50%输出到外地，这就是中心辐射带动示范作用。169家高新区聚集了全国1/3以上的高新技术企业，人均劳动生产力为全国平均水平的2.7倍，吸纳大学毕业生就业人数占全国比重9.2%。今年1-4月份，国家高新区营业收入13.7万亿元，同比增长7.8%，表现出较好的增长势头。

六是培养高水平科技人才。人才强、科技强，是产业强、经济强、国家强的前提，是高质量发展最持久的动力和最重要的引领力。更加重视人才第一资源作用，在创新实践中发现、培养、造就人才，一大批优秀科技工作者矢志不渝，协力攻坚，突破了载人航天、卫星导航、深海探测等一批关键核心技术，创办了一批具有国际竞争力的科技型领军企业，为解决经济社会发展中的关键科学问题和瓶颈制约作出了重要贡献。

“下一步，我们将加快强化基础研究，应用开发和技术创新一体化布局，进一步强化企业创新主体地位，塑造更多发展新优势，打造高质量发展新引擎。”王志刚表示。

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