科技部部长王志刚。徐想摄

人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）6日上午，中共中央宣传部举行“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”发布会。科技部部长王志刚表示，十年来，我国全社会研发投入从2012年的1.03万亿增长到2021年的2.79万亿元，研发投入强度从1.91%增长到2.44%，世界知识产权组织发布的全球创新指数排名，中国从2012年的第34位上升到2021年的第12位。中国在全球创新版图中的地位和作用发生了新的变化。中国既是国际前沿创新的重要参与者，也是共同解决全球性问题的重要贡献者。

王志刚表示，十年来，在党中央坚强领导下，在全国科技界和广大科技工作者的共同努力下，我国科技事业发生了历史性、整体性、格局性重大变化，成功进入创新国家行列，走出了一条从人才强、科技强，到产业强、经济强、国家强的发展道路。

坚持“四个面向”，形成了支撑发展和保障安全的科技创新发展新的战略格局。面向世界科技前沿，我国坚持目标导向和自由探索两条腿走路，在量子信息、干细胞、脑科学等方面取得了一批具有国际影响力的原创成果。面向经济主战场，以高质量的科技供给带动产业迈向中高端，保障产业链供应链安全稳定。超级计算、人工智能、大数据、区块链等新兴技术加快应用，推动数字经济等新产业新业态蓬勃发展。面向国家重大需求，加快关键核心技术攻关，在战略必争领域补短板、强能力，支撑港珠澳大桥、川藏铁路等一批重大工程建设顺利实施。深海油气、煤炭清洁高效利用，新型核电技术为国家能源安全提供了有力保障。面向人民生命健康，组织全国精锐力量开展疫情防控应急科研攻关，在疫苗、药物、检测试剂等方面取得一批科技创新成果，有力支撑新冠肺炎疫情防控。创新药物、国产高端医疗器械、先进诊疗技术让人民群众享受到更多高质量的创新成果。

坚持以改革促创新，最大限度激发各类创新主体和科研人员的积极性创造性。人是科技创新最关键的因素，十年科技体制改革都是围绕人来进行的，人才培养、使用、评价、激励、引进体制机制更趋完善。科技计划和科研经费管理改革为科研人员松绑减负，科研诚信建设营造良好创新生态，创新主体能力建设得到强化，中国特色的国家实验室体系加快构建，高水平研究型大学、科研院所的科研能力持续提升，一批具有国际竞争力的科技型企业成长壮大，国家创新体系更加高效顺畅。

坚持扩大开放，形成了全方位、多层次、广领域的国际科技合作新格局。开放合作是科技支撑发展的内在要求，也是应对全球挑战的必然要求。十年来，我国实施开放包容、互惠共享的国际科技合作战略，与161个国家和地区的科技合作关系持续发展。“一带一路”创新之路加快铺就。在应对气候变化、粮食安全、人类生命健康等领域，与世界各国的联合研究取得了丰硕成果。未来，中国科技开放的大门将会越开越大，愿与更多国家科技同行交流合作，并努力为世界科技进步和可持续发展作出更多中国科技的贡献。

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