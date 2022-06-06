原标题：中国人寿投资现代化基础设施建设存量规模超1.12万亿元

近期，为稳住经济大盘，党中央、国务院科学谋划、沉着应对，对稳增长工作多次作出部署，出台了一系列宏观调控举措，其中包括发挥有效投资的关键作用，全面加强基础设施建设，尤其是加大网络型基础设施、产业升级基础设施、城市和农业农村基础设施、国家安全基础设施等领域投资力度，释放内需潜力，稳住经济。

中国人寿全面贯彻落实党中央决策部署，心怀“国之大者”，主动担当作为。截至目前，全系统投资基础设施建设的存量规模超1.12万亿元，占全部投资资产规模的比重超过21.8%，一批网络型基础设施投资项目加速落地。

投资武汉大都市区“1小时通勤圈”交通架构。4月1日，中国人寿-湖北交投债权投资计划（一期）成功落地30亿元，投资孝汉应高速公路建设。孝汉应高速公路，是新一轮国家高速公路网规划的武汉都市区环线高速公路的组成部分，连接福银高速和武荆高速，助力联网、补网、强链建设，建成后将有效支撑武汉大都市区“1小时通勤圈”交通架构，推动武汉城市圈一体化发展，同时增强武汉城市圈通道供给能力，强化路网衔接与转换，加快长江中游城市群建设。

超20亿元投资光伏、风能发电项目开发建设。中国人寿集团旗下资产公司发起设立的“中国人寿-中核1号股权投资计划”近期顺利完成募集发行，20.53亿元战略增资中核汇能有限公司，成为中核汇能第一大战略投资者和第二大股东。募集资金将主要用于中核汇能光伏、风电等新能源发电项目的开发、建设以及储能新业务开拓、补充流动资金等。中核汇能是中核集团旗下最核心的新能源开发建设与运营平台，截至2021年末，新能源在运装机容量超800万千瓦。

22亿元投资革命老区高速路网建设。中国人寿-江西交投基础设施债权投资计划总规模22亿元实现全额落地，项目主要投资井冈山厦坪至睦村（赣湘界）高速公路项目，为完善革命老区高速公路网络建设、加快县域内城乡融合发展、弘扬传承红色文化提供有力支撑。同时，也将有力促进“十四五”革命老区重点县江西吉安县加快振兴发展。

89.6亿元投资绿色低碳产业投资基金。5月，中国人寿-电投清洁能源股权投资计划（二期）对电投清能二期碳中和股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）完成13.6亿元资金投放。此前，2021年末，中国人寿旗下资产公司已完成76亿元投资缴款，以中国人寿-电投清洁能源股权投资计划（一期）投资了国内首支经绿色认证的绿色低碳产业投资基金——电投清能一期碳中和股权投资（天津）合伙企业（有限合伙），基金所投项目预计每年可实现节能量约103.29万吨标准煤，协同二氧化碳减排量约24.46万吨，助力构建以新能源为主体的新型电力系统。

认购华夏中国交建高速公路REIT项目。2022年4月28日，中国人寿旗下资产公司、国寿投资公司作为重要战略投资者，出资认购华夏中国交建高速公路REIT。华夏中国交建REIT的底层资产为嘉通高速，位于武汉至深圳高速公路湖北省境内，北起嘉鱼，南至通城，全长90.975公里，是联通武汉经济圈、长株潭经济圈及粤港澳大湾区三大城市群的核心运输大通道，对促进长江经济带和粤港澳大湾区协调发展具有重要作用。

中国人寿将继续贯彻落实党中央国务院决策部署，准确领会全国稳住经济大盘电视电话会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，切实把金融服务实体经济的各项工作落实到位，发挥保险资金优势，加大对网络型基础设施、产业升级基础设施、城市和农业农村基础设施、国家安全基础设施等领域投资力度，助力稳住经济大盘。

(责编：曹淼、李源)