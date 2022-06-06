6月的沈阳触目皆翠，惹人心醉。这座山环水抱的城市，张开热情的双臂，迎接着四海宾朋。

5日上午，当《让中国更美丽》的歌声在大美辽宁，在祖国九百六十万平方公里的青山绿水间、蓝天白云中唱响时，“共建清洁美丽世界”为主题的2022年六五环境日国家主场活动正式拉开帷幕。

令人瞩目的生态奇迹

国家主场活动现场，每一位与会者都被主题宣传片感染着、感动着、感奋着。一幅幅绮丽旖旎的美景，一帧帧感人肺腑的镜头，一个个翻天覆地的变化，主题宣传片中展现的生态环境改善，是如此的亲切熟悉，又是如此的鼓舞人心。

生态环境部党组书记孙金龙在致辞环节指出，生态环境部、中央文明办、辽宁省人民政府联合举办2022年六五环境日国家主场活动，旨在深入宣传贯彻习近平生态文明思想，充分展示我国生态文明建设和生态环境保护取得的显著成效，展示我国作为全球生态文明建设重要参与者、贡献者、引领者的作用，为推进美丽中国建设凝聚共识、汇聚力量。

孙金龙强调，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在治国理政的重要位置，围绕生态文明建设提出一系列原创性的新理念新思想新战略，系统形成习近平生态文明思想，指引我国生态文明建设和生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，决心之大、力度之大、成效之大前所未有，我国在创造世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定奇迹的同时，创造了令世人瞩目的生态奇迹。我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平生态文明思想为指导，大力推进生态环境保护，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展之路，建设天更蓝山更绿水更清的美丽中国，为建设清洁美丽世界贡献中国智慧、中国方案、中国力量。

2022年“‘美丽中国，我是行动者’提升公民生态文明意识行动计划”先进典型代表在六五环境日国家主场活动上接受礼遇

六五环境日国家主场活动，是生态环境保护工作成果的一次大检阅，也是推进生态文明建设的一次大动员。

中宣部分管日常工作的副部长李书磊代表中央文明办，对辽宁省举办本次国家主场活动表示热烈祝贺，向长期以来致力于生态文明建设的广大环保工作者、志愿者致以崇高敬意。李书磊指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设。习近平总书记站在实现中华民族伟大复兴历史使命的高度，深刻把握新时代我国社会主义现代化建设的要求，就生态文明建设提出一系列标志性、创新性、战略性思想。在习近平生态文明思想指引下，美丽中国建设迈出重大步伐、取得显著成就。

李书磊强调，近年来，中央文明办深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，以文明实践、文明培育、文明创建为载体，持续深化生态文明宣传教育，广泛开展主题实践活动，倡导文明健康绿色环保生活方式，与生态环境部联合对生态环境志愿服务工作作出制度安排，着力推动形成全社会关心、支持、参与生态环境保护的良好局面。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，也是关系党的使命宗旨的重大政治问题。中央文明办始终把学习宣传习近平生态文明思想作为重要政治任务，推动习近平生态文明思想落地生根、开花结果。大力开展生态环境志愿服务，推动生态环境治理不断改进创新。大力提高公众生态文明意识，引导人们都来做生态文明建设的实践者、推动者。

生态奇迹是生动感人的，是具体可见的，是真真切切为群众带来幸福的。“共建清洁美丽世界”主题展中，既有在盘锦市辽河口国家级自然保护区歇脚、踱步的成群水鸟，也有在大连庄河碧海蓝天中矗立的片片海上风电。这些是辽宁振兴发展成效的一个侧面，也是美丽中国建设成就的一个缩影。

辽宁省委书记、省人大常委会主任张国清指出，国家主场活动在辽宁举办，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对辽宁的关心、支持和厚爱，是对辽宁更好践行“绿水青山就是金山银山”理念、加快绿色低碳转型步伐的有力推动和鼓励鞭策。

张国清强调，以此次活动为契机，辽宁将扎实践行习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，切实履行维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全政治责任，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。将扎实做好结构调整“三篇大文章”，加快数字辽宁、智造强省建设，以碳达峰、碳中和为目标，加快产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构调整优化，把绿色低碳要求全面体现到一二三产业发展中，推动经济社会发展全面绿色转型。将不遗余力打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，加快建设辽东绿色经济区，扎实推进辽河口国家公园创建，实施好城市更新行动，留白留璞增绿，打造更多生态体验场景，建设人与自然和谐共生的美丽辽宁。

2022年六五环境日国家主场活动共举办5个系列平行论坛，图为首届“讲好中国生态环保故事”论坛现场嘉宾演讲

生态文明建设的新要求

习近平生态文明思想，为推进美丽中国建设、实现人与自然和谐共生的现代化提供了方向指引和根本遵循。

主旨发言中，生态环境部部长黄润秋表示，党的十八大以来，习近平总书记亲自擘画、亲自部署、亲自推动生态文明建设，形成了习近平生态文明思想，为推进美丽中国建设、实现人与自然和谐共生的现代化提供了方向指引和根本遵循。全国生态环境系统深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院决策部署，以最坚定的决心和最有力的举措，推动污染防治攻坚战阶段性目标任务圆满完成，生态环境质量持续向好，人民群众真切感受到青山就是美丽、蓝天也是幸福。

黄润秋指出，“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。生态环境修复和改善，是一个需要长期艰苦努力的过程。要坚持以习近平生态文明思想为指导，保持战略定力，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，扎实有序推动绿色低碳发展，深入打好污染防治攻坚战，坚定维护生态环境安全，积极参与全球环境治理，促进生态环境持续改善，以生态环境高水平保护推动高质量发展，创造高品质生活。

6月5日，中国生态文学论坛举办。参会嘉宾共话生态文学时代使命，探索繁荣发展路径。“大地文心”生态文学作家采风辽宁行、重庆行、云南行在论坛上同步启动

颁授，握手，掌声热烈，相机闪烁，10位来自科学研究、文艺创作、新闻宣传等不同领域的2022年特邀观察员，将共同发力，在观察中关注，在见证中监督。生态文明建设没有局外人，传播生态文明、共建美丽中国，需要每一个人的参与。

中国文联党组书记、副主席李屹表示，习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上强调要“展现中华历史之美、山河之美、文化之美”，为文艺文联工作者寄情山水生态，做好新时代文艺文联工作提供了根本遵循。

李屹指出，要践行生态文明理念，发挥全社会建设生态文明的鼓动力量，中国文联将继续围绕“送文化、种文化、传精神”，广泛开展新时代文明实践文艺志愿服务，积极引导文艺名家新秀参与环保公益活动，选树德艺双馨的文艺工作者担当生态环境保护形象大使，唱响“绿水青山就是金山银山”的大地颂歌，带动全社会形成共同建设生态文明的新风尚。要书写生态环境保护史诗，激发人民群众建设美丽中国的精神力量，中国文联将组织广大文艺工作者深入生态环境保护第一线，创作推出更多生态主题优秀文艺作品，激励全国人民共同建设幸福美好家园。要讲好中国生态环保故事，充盈构建人类命运共同体的艺术力量，中国文联将进一步团结引导广大文艺工作者用展现中国式现代化新道路、人类文明新形态、中华文化新形象的文艺作品，将生态文明建设的中国故事更具艺术感染力地呈现在世界舞台。

2022年六五环境日国家主场活动生态环保主题芭蕾舞表演

六五环境日国家主场活动首次来到东北地区。辽宁作为新中国重要的工业基地之一，工业化进程快、城镇化进程早，历史上粗放的发展方式，经历过污染之害、饱尝过环境之苦，对生态破坏有过切肤之痛。

辽宁省委副书记、省长李乐成表示，习近平总书记高度关注辽宁生态文明建设，要求辽宁贯彻绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，巩固提升绿色发展优势，扛牢包括维护国家生态安全在内的“五大安全”政治责任。辽宁牢记习近平总书记的殷殷嘱托，自觉践行习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，把生态宜居作为优化营商环境的重点、把绿色低碳作为创新转型的根本要求、把生态环境美作为实现全面振兴全方位振兴的重要目标。近年来，辽宁环境质量持续改善，绿色发展持续深入，生态安全持续巩固，治理水平持续提高。

李乐成指出，习近平总书记强调，东北地区是国家北方的生态屏障，良好生态环境是东北地区经济社会发展的宝贵资源，也是振兴东北的一大优势。辽宁将深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示精神，坚决扛牢维护国家“五大安全”的政治使命，不断巩固成果、扩大战果、提升效果，让青山常在、绿水长流、空气常新、天空常蓝、人民长寿，在建设清洁美丽世界中绘好辽宁靓丽画卷。

全民参与美丽中国建设

2022年六五环境日国家主场活动首次设立新闻中心。会议期间，举办了2022年度生态环境特邀观察员、生态文学作家及“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划先进典型代表等三场集体采访。图为特邀观察员集体采访活动现场

我国生态文明建设变化，是历史性、转折性和全局性的。对于中国在建设生态文明方面做出的卓越努力和取得的成就，《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛表示衷心祝贺：“中国在应对气候变化、生物多样性丧失和污染方面做出了巨大努力，取得了令人瞩目和鼓舞的成果。在国际舞台上，中国以积极、持之以恒的姿态为解决环境问题、促进可持续发展和构建地球生命共同体的全球努力作出贡献。中国在将生物多样性纳入国家和地方发展规划、建立国家公园和划定生态红线等方面采取了一系列重要措施，发挥了引领作用。”

蓝天，从过去的“奢侈品”，到现在的“常见品”，再到未来可能的“日用品”，国家主场活动现场，中国工程院院士贺克斌作为往届生态环境特邀观察员代表，和大家分享了他眼中蓝天保卫战的成效。

2008年北京夏奥会期间PM10浓度为57微克/立方米，到今年2月冬奥会期间北京市PM10浓度仅为35微克/立方米。考虑到冬季采暖、气象条件变化等原因，贺克斌认为“夏奥蓝”到“冬奥蓝”正是我国蓝天保卫战成效含金量全面提升的一个缩影，蓝天正在从“奢侈品”变为“常见品”。这背后，是精准溯源能力、预警预报能力和治理方案的效果推演与成效评估能力的大幅提升，也是前沿基础研究和共性技术研发成果集成提升、落地应用。贺克斌坚信，双碳行动将推动蓝天保卫战取得根本性胜利，彼时蓝天将成为老百姓的“日用品”。

伊丽莎白·穆雷玛称赞的，还包括公众作用的发挥：“今天的活动将通过展示环保成果、总结成功经验、奖励志愿者等多种方式，调动公众参与环保的积极性。我们相信，在解决包括生物多样性在内的所有环境问题上，公众始终发挥着关键作用。”会场中，2022年百名最美生态环境志愿者、十佳公众参与案例、十佳环保设施开放单位等先进典型名单公布。一次次绿色行动，播下公益的种子，一场场生动的讲堂，播下希望的种子。越来越多的人正加入生态环境志愿服务的队列中，加入绘就美丽中国蓝图的实际行动来。

经久不息的掌声中，山东省政府接过六五环境日主场举办地的旗帜。从辽宁到山东，绿色发展理念得到传递，美丽中国的梦想被带向更加壮阔的未来。

来源 | 中国环境报

文字 | 温笑寒

(责编：王仁宏、初梓瑞)