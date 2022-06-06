人民网记者 夏晓伦

在乡村，数字技术赋能手机成为新农具，直播成为新农活；在城市，赋能智慧交通建设，市民工作生活更便利；在工厂，赋能产业转型升级，让机器运转更精准更高效……当前，数字技术已方方面面融入老百姓的工作和生活中，数字经济和实体经济正在加速融合发展。

我国《“十四五”数字经济发展规划》提出，要以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。

有专家表示，当前，我国以制造业为核心的实体经济已经进入由大到强的发展阶段，面对错综复杂的国际环境，需要加快提升产业基础高级化和产业链现代化水平，推进绿色低碳转型，实现质量变革、效率变革、动力变革。

今年初，北京大学新结构经济学研究院发布了《“十四五”期间推动数字经济与实体经济深度融合发展路径研究》报告。报告指出，数据要素和数字技术能够降低市场交易成本，促进产业分工，优化要素资源配置，提高经济发展效率。

同时，数字技术具有强大的赋能力量，数字经济与实体经济的深度融合成为重组实体经济要素资源、重塑实体经济结构、提升实体经济竞争力的关键力量。

“当前，短视频平台正在加速以数字技术为核心，深度连接产业和职业，创造出新的机遇，不断提升用户价值、产业价值、社会价值，成为数字经济和实体经济不断融合的‘数字社区’。”一位短视频从业人士向记者表示，短视频平台早已不是一个纯互联网平台。

通过短视频平台的实践可以看出，数字技术对实体经济进行了全方位、全链条的改造，正在赋能全产业链协同和跨领域融合，赋能传统产业转型升级。

以快手为例，经过十一年的发展，其从内容社区，进化为能够深度连接各个行业、产业和职业的数字经济平台，创造出了新的模式、新的产业和新的机会。

同时，短视频直播平台作为底层生态，具有承载和改变各行各业的能力和潜力，对于直播生态产业化的探索，推动了数字经济与实体经济的进一步融合和长期健康发展，提升了商业效率。通过快手的实践可以看出，短视频平台与蓝领招聘、汽车、房产等实体产业已经实现了深度融合。

“平台上的深度链接让知识、技术、信息等无形资产流动起来，降低信息差，让每个人都能享受数字化生活带来的价值，普通人与数字经济有了更多的触点，越来越多的普通人在数字社区中打开了新的通道。”中国人民大学劳动人事学院教授、劳动关系研究所所长吴清军表示。

具体来看，在个人层面，短视频平台可以通过创造新职位扩展就业机会，同时突破传统行业的工作限制助力弱势群体就业；在产业层面，平台通过重塑产业链、催生新的产业集群提升经济效率；在区域层面，平台通过开发特色资源、打破时空界限为传统意义上的“下沉市场”增添活力，助力乡村振兴。

与此同时，也有观点指出，在数字经济和实体经济融合发展的过程中，也要加强对数据要素的治理，促进市场良性竞争。

(责编：赵竹青、高雷)