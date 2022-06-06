今天（5日），长征二号F遥十四运载火箭搭载着神舟十四号载人飞船成功发射。

长二F火箭是我国载人发射任务的专用火箭，具有极高的可靠性、安全性，长二F何以成为载人发射的“专车”，总台记者近日独家专访了长二F火箭首任总设计师、今年83岁高龄的刘竹生院士，听他解密中国载人火箭从研制攻关到不断成熟的故事。

中国载人火箭 安全可靠是第一位

总台央视记者 崔霞：一个火箭它要具备什么样的条件，才能成为载人火箭？

航天科技集团一院长征二号F运载火箭首任总设计师 刘竹生：我觉得最根本的还是应该有一个运载能力，你要是运载能力不够，连个飞船都运不上去，还载什么人？所以这个是最基本的。再加上第一个是高可靠，第二个是高安全。

高可靠，指的是火箭本身不能出毛病。长二F运载火箭从研制之初，可靠性要求就远高于国际标准。按照设计指标，长二F火箭的可靠性达0.97，安全性达0.997。简单地说，就是发射100发，失败不能超过3发；在这3发可能的失败中，危及航天员生命安全的概率要小于千分之三。

为了让航天员更安全，长二F火箭上增加了故障检测系统和逃逸救生系统。而从外形上看，它和普通火箭最大的区别就是在于头顶上突出的逃逸塔。

刘竹生说，当时研制团队没有关于逃逸塔的任何资料，只能一点点摸索，一次次试验。1995年4月，满怀希望的人们迎来了逃逸发动机的第一次点火试验，然而首次试验就遭遇失败。随后研制团队又经过了三年艰苦攻关，直到1998年，火箭逃逸塔才终于成功完成了测试。

1999年11月20日凌晨，第一发长二F火箭在酒泉卫星发射中心一飞冲天，成功将神舟一号飞船送入预定轨道。刘竹生说当时的感觉，是心与火箭一起飞。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭首任总设计师 刘竹生：我觉得很清楚的一句话，就是说你心血实际都凝聚在这发火箭上，然后火箭飞了，你说你心不是也都飞了。

“神箭”发射也曾经历一波三折

1999年神舟一号飞船成功发射和返回，中国掌握了天地往返技术，开启了中国航天一个新的时代。然而，造火箭、搞航天，风险不可能为零。就在一年之后，神舟二号发射的前十天，发生了一次意外情况，差点让当时已经确定的神舟二号发射推迟。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭首任总设计师 刘竹生：（2001年元旦）前夜，本来是大伙都说休息休息就发射，没想就在之前的那天把火箭给撞了，撞得那个惨劲就不用说了。到处都是撞的坑，有的工作台把贮箱都撞变形了。

由于机械故障，工作平台一头撞在了火箭上。不仅箭体出现了明显的变形，内部元器件也可能受到了损伤。这对火箭来说，是致命的问题。然而，刘竹生心里却还抱有一线希望。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭首任总设计师 刘竹生：当时看完了以后，我心里还想别的地方如果要坏了，我都能够得着，能进去把它采取措施，就是这根管子如果要是撞了，现场没法修，现场分解又没那个条件。就这根管子如果要是撞坏了，咱们就二话别说，装箱回北京了。

然而打开舱盖一看，刘竹生松了一口气。原来，平台撞的时候，这根管子被箭体里的一块挡板挡住了，没有被撞坏。随后，工作人员立刻开始对火箭进行全面的维修，故障被一一排除。然而到底发射还是不发射，却出现了不同的声音。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭首任总设计师 刘竹生：大部分人心里是没有底的。说老刘，你要是现在发射就停止了，咱们把它拉回去，没人说咱们的问题，也没说是你的问题。

总台央视记者 崔霞：当时您咋说的？

航天科技集团一院长征二号F运载火箭首任总设计师 刘竹生：当时我倒没说过什么豪言壮语，我就心里想这花了这么些钱，这么些人围着它转，好歹能发射了，咱不打了，你说损失这怎么说。

放弃发射回北京检修，责任风险最低，但经济损失巨大。经过慎重考虑，最终刘竹生在火箭质量评估报告上做出了决定：火箭技术状态完好，可以发射。

2001年1月20日，在火箭被撞后的第十天，第二发长二F火箭将神舟二号飞船成功送入预定轨道。这一刻，现场的许多航天人喜极而泣。一向沉稳的刘竹生，也无法按捺心中的激动。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭首任总设计师 刘竹生：飞完了我就拍他（身旁的人）的大腿，我说你看看什么叫神箭。

神舟五号载人飞天一刻 是圆梦也是新起点

从神舟一号到神舟四号，发射的都是无人飞船，刘竹生当年这样说：只有载人成功了，那才叫真正的成功。

2003年10月15日，长二F火箭将中国第一名航天员杨利伟送上太空，神舟五号一飞冲天，千年梦圆，而长二F持续改进技术状态的脚步并没有停止，刘竹生说，神舟五号发射成功那一刻，即是圆梦，也是载人火箭新的起点。

总台央视记者 崔霞：您说过作为一型载人火箭，只有载人成功了才叫真正的成功。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭首任总设计师 刘竹生：对，特别高兴，高兴在哪呢，中华民族多少代人一个梦想，想飞天，（我）当了总师，然后领大伙干了个火箭，然后发射还成功了，你说这是不是最大的高兴。

然而飞天圆梦，这并不是长二F火箭研制的终点，相反恰恰是一个新的起点。虽然安全性足够高，但是通过首次载人飞行，也还是暴露出长二F火箭不足的地方。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭首任总设计师 刘竹生：杨利伟回来说这个问题，在火箭起飞以后，到助推器分离一共有二十多秒钟，说火箭震动得非常厉害，很难受，心脏难受，他简直都以为活不了了。

这个问题让所有人都没有想到。于是，研制团队经过反复研究，最终发现造成杨立伟在火箭飞行到在120秒到140秒的难受，是因为一个8赫兹频率的振动。这正是心脏的固有频率，当飞行到这个量值时，心脏也振起来了。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭首任总设计师 刘竹生：他是过载，不是失重，在这个情况下你再有8赫兹，他人受不了了，心脏在里头跟着（振）动起来。

于是接下来，刘竹生带领团队展开攻关，在后续任务中对火箭进行了优化改进，火箭的舒适度大幅提升，航天员再也没有出现心脏不舒服的现象。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭首任总设计师 刘竹生：经过神舟六号、神舟七号做工作改进以后，这种现象彻底没了。

新一代载人火箭正在研制 登月梦不再遥远

刘竹生说他有曾有三个梦想，少年时代，嫦娥奔月的飞天梦；中学时代探索星空的航天梦；参加工作后他坚持40多年的铸箭强国梦。正是刘竹生这样的老一代航天人追逐梦想、执着钻研，让中国有了第一型载人神箭，而这份传承，生生不息。

如今，载人登月，成了他最大的梦想，他告诉记者，新一代载人火箭已经开始研制，中国人的千年登月梦，一定不再遥远。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)