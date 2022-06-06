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河北打好高校毕业季就业服务“精准牌”

2022年06月06日08:03 | 来源：新华网
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原标题：河北打好高校毕业季就业服务“精准牌”

　　一年一度的高校毕业季如约而至。在毕业生就业面临较大压力背景下，河北各地坚持就业服务精准化，努力为毕业生搭渠道、拓岗位、稳就业，打好就业服务“精准牌”。

　　“政策找人”有保障

　　经历多次求职受挫，燕京理工学院应届毕业生吴天娱有些迷茫。“简历多次投出却没有音讯，有点不知所措。”吴天娱来自冀北山区一个建档立卡家庭，腼腆的性格让她面试时表现不佳。眼下，找到工作是最要紧的事。

　　河北各地人社部门利用毕业去向登记与网上签约平台，摸清毕业生底数，通过大数据比对，精准确认帮扶对象名单，对符合条件的困难毕业生发放2000元求职补贴，实现了“政策找人”。

　　“老师主动找我谈心，和我一起浏览就业信息，匹配就业岗位，还为我申请了求职补贴。”细数着学校对毕业生的帮助，吴天娱重燃就业信心。临近毕业，吴天娱找到了在软件公司实习的机会。

　　就业指导教师为吴天娱提供“一对一”线上辅导。（受访者供图）

　　河北省人力资源和社会保障厅群体就业服务中心主任王利才称，今年，河北省计划征集就业见习岗位5.5万个，比去年增加1万个。通过扩大见习规模，降低求职成本，帮助离校未就业毕业生顺利度过就业缓冲期。

　　“直播带岗”搭好桥

　　“今天直播间里给网民朋友们带来的‘福利’，主要是针对高校毕业生的就业创业政策……”这个模仿着“网红”口吻进行政策讲解的主播，是沧州市沧县就业局局长马建新。今年3月以来，他已经主持了4场“直播带岗”活动，最高峰时超过2.6万人同时在线。

　　疫情催生下，“直播带岗”成了新名词。一批就业指导机构、用人单位负责人走进直播间，与主持人现场互动访谈。求职者在视频中能看到企业工作环境、了解岗位信息，若有兴趣可一键投递简历。这种形式互动性强、精准度高，深受大学生求职者的欢迎。

　　毕业季临近，河北各地积极开展特色就业服务活动，搭建用人单位和毕业生对接平台。通过整合河北公共招聘网等线上资源，实现全省岗位信息“一点发布，全网共享”。

　　廊坊市广阳区“春风行动”直播带岗网络招聘会现场。（受访者供图）

　　4月底，应届毕业生程宇鹏在廊坊市“春风行动”网上宣讲会上找到了一个网络工程师的岗位。原本担心疫情会阻挠求职路，好在招聘活动搬到了线上，面试、实习各项流程正常推进。

　　今年以来，河北省累计组织线上线下招聘活动3338场，发布岗位149.72万个，实现线上招聘不打烊、线下服务不停歇，提升了毕业生就业服务质量。

　　“靶向服务”零距离

　　高校毕业季来临，网上的招聘信息铺天盖地，如何保障各专业毕业生找到对口、满意的工作，实现精准就业，成了就业服务过程中的一道难题。

　　在燕京理工学院，就业指导部门每天精选3至5家知名企业，将招聘信息发布在学校就业信息网，同时结合专业特点和学校收集的就业意向信息，同步精准推送到相关专业毕业生手机端，为毕业生就业提供“靶向服务”。

　　燕京理工学院2022届毕业生校园网络招聘活动现场。（受访者供图）

　　“我们积极拓展京津冀企业资源，先后为毕业生筛选251家企业、提供16000余个就业岗位，通过开发专业对口岗位，提高人岗匹配度，实现名企入校园、岗位送进班。”燕京理工学院就业指导与校企合作中心主任霍德才说。

　　针对残疾及特殊困难家庭高校毕业生，各地通过跟踪指导，提供“一对一”就业服务。“我们连续两年设置社会服务、卫生防疫等岗位，利用5500个政策性公益岗位兜底安置毕业生，确保有就业意愿的困难毕业生随时上岗。”河北省人力资源和社会保障厅就业促进处二级调研员马云霞说。（记者冯维健、王昆）

(责编：董童、李源)

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