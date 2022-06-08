本报上海6月7日电 （记者谢卫群）中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（南汇新城）2022年第二季度重大项目6日集中开工，总投资额约118.7亿元，标志着临港新片区重大工程全面恢复建设。

随着上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，临港新片区全力推动复工复产。目前，临港新片区规上工业企业315家全部实现复工复产。洋山特殊综合保税区及物流园区已复工实体园区运营企业217家，占仓储物流企业总量的97.3%。重点建设项目复工率达63.9%，再现往日繁忙施工的景象。

4月，临港新片区实现进出口额同比增长37.4%，1至4月累计进出口额达到571亿元，同比增长36%以上。

据介绍，6日集中开工的重大项目有11个，包括中国电信临港算力平台项目、白特荣新能源汽车零部件成型项目、华领糖尿病创新药物生产基地、金桥临港集成电路装备产业园、上海临港医学检测实验室、洋山海洋离岸科创中心、滴水湖金融湾二期首发项目等，涵盖科技产业、商业服务、市政交通、生态建设和社会民生等领域。这些项目科技含量高、竞争优势强、发展前景广，能有效提振临港新片区和南汇新城的建设发展信心，加快经济恢复和重振。

其中，中国电信临港算力平台项目总投资350亿元，一期项目占地约119亩，建筑面积约17.5万平方米，将建设综合研发楼、海缆登陆站、研发动力中心等。该项目将承载全球数据枢纽平台、国际通信枢纽、海缆登陆站、国家一体化大数据中心、天翼云核心节点、云算力中心等数字化经济业务类型，为临港新片区打造国际数据港、建设数字经济高地、构筑连接长三角的骨干光缆网络提供有力支撑。

这批集中开工的重大项目，也是南汇新城全面发力的重要支撑。南汇新城作为上海“五个新城”之一，与临港新片区实行一体化建设。临港新片区管委会将围绕“产城融合、功能完备、职住平衡、生态宜居、交通便利、治理高效”的新城规划建设总体目标，全力实施新城规划建设十大专项行动。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 02 版）

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