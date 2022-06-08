本报北京6月7日电 （记者朱竞若、王昊男）截至6月7日15时，北京已连续4天无新增社会面病例，日新增病例降至个位数，在院治疗病例数不断减少，首都疫情防控持续向好。高效统筹疫情防控和经济社会发展，当前，北京正严字当头、慎终如始抓好疫情防控；全力服务保障，分区域稳妥有序推进复工复产、稳产达产、复商复市。

核酸检测是实现疫情防控早发现早处置的最有效手段，扫码查验是保证72小时核酸检测防疫要求落到实处的最有力措施。首都严格进京管理联防联控协调机制、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组对压紧压实扫码查验“四方责任”提出4条措施。一是明确各类主体查验责任。二是压实行业属地监管责任。三是加强违规失责行为处理。四是强化人物技防投入。“老人、儿童等无智能手机人员，可由他人代查健康码或凭有效证件进行手工登记。”在7日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建表示，“不得以‘亮码’代替‘扫码’，同行人员严禁‘一人扫码、多人进入’，确保‘逢进必扫、逢扫必验、不漏一人’。”

减免租金、延期还贷……在前期已经出台多项助企纾困和稳定就业政策的基础上，6月2日北京市出台了《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，针对当前市场主体的现实困难，提出了6方面45条措施。北京市国资委党委副书记、副主任晋秋红介绍，截至6月6日，北京市国有单位已为近4万家小微企业和个体工商户减免租金约58.6亿元。其中，市级国有单位为2.3万家租户减免约39亿元，区级国有单位为近1.7万家租户减免超19亿元。

“在对餐饮、零售等5个特困行业阶段性实施缓缴养老、失业、工伤保险费的基础上，我们将缓缴政策扩大到汽车制造、通用设备制造等17个行业所属困难企业（含大型企业）。”北京市人力资源和社会保障局副局长马兆军介绍，受疫情影响较大、生产经营困难的所有中小微企业和以单位方式参保的个体工商户，可以申请缓缴养老、失业、工伤3项社保费的单位应缴纳部分。参加企业职工基本养老保险的事业单位及社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所等社会组织参照执行。“3项社保费的缓缴期限均延长至今年年底，缓缴期间免收滞纳金。”

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 02 版）

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